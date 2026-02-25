Рейтинг@Mail.ru
Российские бойцы уничтожают расчеты БПЛА "Стрикс" в Харьковской области - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/spetsoperatsiya-2076544218.html
Российские бойцы уничтожают расчеты БПЛА "Стрикс" в Харьковской области
Российские бойцы уничтожают расчеты БПЛА "Стрикс" в Харьковской области - РИА Новости, 25.02.2026
Российские бойцы уничтожают расчеты БПЛА "Стрикс" в Харьковской области
Бойцы спецназа "Ахмат" вычисляют и уничтожают украинские расчеты БПЛА "Стрикс" в Харьковской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА батальона "Ваха"... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T06:31:00+03:00
2026-02-25T06:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
белгородская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073596972_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_280f9cb1d1d07d6e6c1962b1add78cd1.jpg
https://ria.ru/20260224/ukraina-2076310697.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073596972_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_682481c4f7bfcce11f00c6608aecc335.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы уничтожают расчеты БПЛА "Стрикс" в Харьковской области

РИА Новости: бойцы "Ахмата" уничтожают расчеты дронов ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки М-46 спецназа "Ахмат" на Сумском направлении
Боевая работа расчета пушки М-46 спецназа Ахмат на Сумском направлении - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета пушки М-46 спецназа "Ахмат" на Сумском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 фев - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" вычисляют и уничтожают украинские расчеты БПЛА "Стрикс" в Харьковской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА батальона "Ваха" спецназа с позывным "Газон".
В конце декабря российский суд заочно приговорил к пожизненному сроку лишения свободы оператора БПЛА украинской воздушной разведки "Стрикс" за атаку на Белгородскую область 2024 году, в ходе которой погибли два человека.
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Время истекает": военный раскрыл, чем закончится спецоперация для Украины
24 февраля, 06:46
"На нашем участке фронта работает отряд БПЛА противника "Стрикс". С ними вступаем в противостояние", - рассказал "Газон".
Командир батальона с позывным "Ваха" пояснил РИА Новости, что ряд расчетов БПЛА круглосуточно работают на выявление украинских сил, операторы дронов ВСУ являются приоритетной целью.
"Работаем на выявление опорников, передвижения, как только разведка что-то выявляет, сразу вылетаем и уничтожаем эту цель", - пояснил комбат.
Оператор БПЛА с позывным "Кот" пояснил, что часто вступают в воздушные бои с представителями данного подразделения, кроме того, лишают их возможности подвезти на позиции провизию, новые дроны и боеприпасы.
"Основное - оставить их без "глаз", без ударной силы. Мы уже добились того, что им приходится высаживаться за пять, за десять километров от позиций, пешком все это таскать километры", - пояснил "Кот".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала