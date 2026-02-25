Российские бойцы уничтожают расчеты БПЛА "Стрикс" в Харьковской области

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 фев - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" вычисляют и уничтожают украинские расчеты БПЛА "Стрикс" в Харьковской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА батальона "Ваха" спецназа с позывным "Газон".

В конце декабря российский суд заочно приговорил к пожизненному сроку лишения свободы оператора БПЛА украинской воздушной разведки "Стрикс" за атаку на Белгородскую область 2024 году, в ходе которой погибли два человека.

"На нашем участке фронта работает отряд БПЛА противника "Стрикс". С ними вступаем в противостояние", - рассказал "Газон".

Командир батальона с позывным "Ваха" пояснил РИА Новости, что ряд расчетов БПЛА круглосуточно работают на выявление украинских сил, операторы дронов ВСУ являются приоритетной целью.

"Работаем на выявление опорников, передвижения, как только разведка что-то выявляет, сразу вылетаем и уничтожаем эту цель", - пояснил комбат.

Оператор БПЛА с позывным "Кот" пояснил, что часто вступают в воздушные бои с представителями данного подразделения, кроме того, лишают их возможности подвезти на позиции провизию, новые дроны и боеприпасы.