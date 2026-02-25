https://ria.ru/20260225/spetsoperatsiya-2076544218.html
Российские бойцы уничтожают расчеты БПЛА "Стрикс" в Харьковской области
Российские бойцы уничтожают расчеты БПЛА "Стрикс" в Харьковской области - РИА Новости, 25.02.2026
Российские бойцы уничтожают расчеты БПЛА "Стрикс" в Харьковской области
Бойцы спецназа "Ахмат" вычисляют и уничтожают украинские расчеты БПЛА "Стрикс" в Харьковской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА батальона "Ваха"... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T06:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
белгородская область
вооруженные силы украины
харьковская область
белгородская область
2026
Российские бойцы уничтожают расчеты БПЛА "Стрикс" в Харьковской области
РИА Новости: бойцы "Ахмата" уничтожают расчеты дронов ВСУ в Харьковской области
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 фев - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" вычисляют и уничтожают украинские расчеты БПЛА "Стрикс" в Харьковской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА батальона "Ваха" спецназа с позывным "Газон".
В конце декабря российский суд заочно приговорил к пожизненному сроку лишения свободы оператора БПЛА украинской воздушной разведки "Стрикс" за атаку на Белгородскую область
2024 году, в ходе которой погибли два человека.
"На нашем участке фронта работает отряд БПЛА противника "Стрикс". С ними вступаем в противостояние", - рассказал "Газон".
Командир батальона с позывным "Ваха" пояснил РИА Новости, что ряд расчетов БПЛА круглосуточно работают на выявление украинских сил, операторы дронов ВСУ
являются приоритетной целью.
"Работаем на выявление опорников, передвижения, как только разведка что-то выявляет, сразу вылетаем и уничтожаем эту цель", - пояснил комбат.
Оператор БПЛА с позывным "Кот" пояснил, что часто вступают в воздушные бои с представителями данного подразделения, кроме того, лишают их возможности подвезти на позиции провизию, новые дроны и боеприпасы.
"Основное - оставить их без "глаз", без ударной силы. Мы уже добились того, что им приходится высаживаться за пять, за десять километров от позиций, пешком все это таскать километры", - пояснил "Кот".