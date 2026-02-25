Рейтинг@Mail.ru
Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:10 25.02.2026
Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ
Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности российской "Южной" группировки войск,... РИА Новости, 25.02.2026
Экипажи Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Штурмовик Су-25. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности российской "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили личный состав и опорный пункт ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Южная", — сообщили в военном ведомстве.
Как отметили в министерстве обороны, пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После выполнения боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава провели регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке их к повторному боевому применению.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
