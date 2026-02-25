Минобороны рассказало о работе связистов группировки "Днепр"

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Военные связисты 49-й общевойсковой армии в составе российской группировки войск "Днепр" ежедневно обеспечивают командование и подразделения объединения надежной связью в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в министерстве обороны РФ.

"Подразделения связи соединения управления 49-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Днепр" ежедневно обеспечивают командование группировки, воинских частей и подразделений всеми видами связи. Основным направлением военных связистов является скорейшая организация каналов связи для управления перемещениями и координацией соединениями, воинскими частями и подразделениями", - говорится в сообщении военного ведомства.

Обеспечение устойчивой и бесперебойной связи достигается при помощи отечественных технических средств и систем связи, отметили в Минобороны РФ.

"Для оперативного управления войсками по защищенным каналам связи используем межвидовую систему информационного обмена, которая поставляется нам министерством обороны РФ, нашими отечественными производителями", - рассказал начальник аппаратной связи с позывным "Болгарин".

Он добавил, что российская транспортная сеть и система управления максимально зарезервированы, что позволяет скрыто и надежно вести управление каналами связи и, соответственно, подразделениями.

Минобороны РФ добавило, что для обеспечения устойчивой связи между подразделениями на переднем крае военнослужащие России используют НРТК "Курьер". С его помощью они доставляют технические средства и комплектующие к ним.

"НРТК мы используем для доставки технических средств связи в подразделения, которые находятся на переднем крае. "Курьер" управляется по каналам связи", - объяснил командир взвода связи с позывным "Колос".