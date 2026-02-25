Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о работе связистов группировки "Днепр" - РИА Новости, 25.02.2026
05:36 25.02.2026
Минобороны рассказало о работе связистов группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о работе связистов группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о работе связистов группировки "Днепр"

Связисты "Днепра" ежедневно обеспечивают группировку надежной связью

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Военные связисты 49-й общевойсковой армии в составе российской группировки войск "Днепр" ежедневно обеспечивают командование и подразделения объединения надежной связью в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в министерстве обороны РФ.
"Подразделения связи соединения управления 49-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Днепр" ежедневно обеспечивают командование группировки, воинских частей и подразделений всеми видами связи. Основным направлением военных связистов является скорейшая организация каналов связи для управления перемещениями и координацией соединениями, воинскими частями и подразделениями", - говорится в сообщении военного ведомства.
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Время истекает": военный раскрыл, чем закончится спецоперация для Украины
24 февраля, 06:46
Обеспечение устойчивой и бесперебойной связи достигается при помощи отечественных технических средств и систем связи, отметили в Минобороны РФ.
"Для оперативного управления войсками по защищенным каналам связи используем межвидовую систему информационного обмена, которая поставляется нам министерством обороны РФ, нашими отечественными производителями", - рассказал начальник аппаратной связи с позывным "Болгарин".
Он добавил, что российская транспортная сеть и система управления максимально зарезервированы, что позволяет скрыто и надежно вести управление каналами связи и, соответственно, подразделениями.
Минобороны РФ добавило, что для обеспечения устойчивой связи между подразделениями на переднем крае военнослужащие России используют НРТК "Курьер". С его помощью они доставляют технические средства и комплектующие к ним.
"НРТК мы используем для доставки технических средств связи в подразделения, которые находятся на переднем крае. "Курьер" управляется по каналам связи", - объяснил командир взвода связи с позывным "Колос".
Военнослужащие 49-й общевойсковой армии в ходе боевого управления подразделениями в зоне проведения специальной военной операции не применяют различные социальные сети и мессенджеры, такие как Telegram, серверы которого находятся за рубежом. Потребности фронтовой связи полностью удовлетворяются за счет отечественных разработок, отметили в Минобороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
