Российские дроноводы уничтожили укрытие с живой силой ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 25.02.2026
Российские дроноводы уничтожили укрытие с живой силой ВСУ
Российские дроноводы уничтожили укрытие с живой силой ВСУ - РИА Новости, 25.02.2026
Российские дроноводы уничтожили укрытие с живой силой ВСУ
Операторы войск беспилотных систем Добровольческого комплекса "Южной" группировки войск уничтожили укрытие с живой силой ВСУ на краматорско-дружковском... РИА Новости, 25.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064286936_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f4eadf655ce44858ba2842c1296a1f7d.jpg
1920
1920
true
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские дроноводы уничтожили укрытие с живой силой ВСУ

ВС России уничтожили укрытие с живой силой ВСУ на Краматорском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий расчета БПЛА
Российский военнослужащий расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российский военнослужащий расчета БПЛА. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Операторы войск беспилотных систем Добровольческого комплекса "Южной" группировки войск уничтожили укрытие с живой силой ВСУ на краматорско-дружковском направлении, соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.
Министерство обороны России сообщило, что при ведении разведки в частном секторе одного из населенных пунктов на краматорско-дружковском направлении, оставленного местными жителями, в подвальном помещение были обнаружены следы пребывания военнослужащих ВСУ.
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Время истекает": военный раскрыл, чем закончится спецоперация для Украины
24 февраля, 06:46
"В ходе воздушного наблюдения было подтверждено, что в подвале прячутся несколько украинских боевиков. Уточнив информацию о характере цели, расчеты FPV-дронов войск беспилотных систем добровольческого отряда БАРС-31 Южной группировки войск отработали по подвалу с применением беспилотника, управляемого по оптоволоконному кабелю", - говорится в сообщении военного ведомства.
После атаки уцелевшая часть пехоты противника переместилась в рядом стоящий дом. Новое укрытие живой силы ВСУ также было вскрыто и по строению, ставшему временным укрытием, было нанесено несколько прицельных ударов дронами, добавили в Минобороны России.
"В результате применения БПЛА живая сила противника полностью уничтожена", - подчеркнули в военном ведомстве.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
