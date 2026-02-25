https://ria.ru/20260225/spetsoperatsiya-2076539109.html
Российские дроноводы уничтожили укрытие с живой силой ВСУ
Российские дроноводы уничтожили укрытие с живой силой ВСУ - РИА Новости, 25.02.2026
Российские дроноводы уничтожили укрытие с живой силой ВСУ
Операторы войск беспилотных систем Добровольческого комплекса "Южной" группировки войск уничтожили укрытие с живой силой ВСУ на краматорско-дружковском... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T05:06:00+03:00
2026-02-25T05:06:00+03:00
2026-02-25T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064286936_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_86349d1cc07b40b0997b333e2ec0b754.jpg
https://ria.ru/20260224/ukraina-2076310697.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064286936_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f4eadf655ce44858ba2842c1296a1f7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские дроноводы уничтожили укрытие с живой силой ВСУ
ВС России уничтожили укрытие с живой силой ВСУ на Краматорском направлении
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Операторы войск беспилотных систем Добровольческого комплекса "Южной" группировки войск уничтожили укрытие с живой силой ВСУ на краматорско-дружковском направлении, соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.
Министерство обороны России
сообщило, что при ведении разведки в частном секторе одного из населенных пунктов на краматорско-дружковском направлении, оставленного местными жителями, в подвальном помещение были обнаружены следы пребывания военнослужащих ВСУ
.
"В ходе воздушного наблюдения было подтверждено, что в подвале прячутся несколько украинских боевиков. Уточнив информацию о характере цели, расчеты FPV-дронов войск беспилотных систем добровольческого отряда БАРС-31 Южной группировки войск отработали по подвалу с применением беспилотника, управляемого по оптоволоконному кабелю", - говорится в сообщении военного ведомства.
После атаки уцелевшая часть пехоты противника переместилась в рядом стоящий дом. Новое укрытие живой силы ВСУ также было вскрыто и по строению, ставшему временным укрытием, было нанесено несколько прицельных ударов дронами, добавили в Минобороны России.
"В результате применения БПЛА живая сила противника полностью уничтожена", - подчеркнули в военном ведомстве.