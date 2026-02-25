Российские дроноводы уничтожили укрытие с живой силой ВСУ

"В ходе воздушного наблюдения было подтверждено, что в подвале прячутся несколько украинских боевиков. Уточнив информацию о характере цели, расчеты FPV-дронов войск беспилотных систем добровольческого отряда БАРС-31 Южной группировки войск отработали по подвалу с применением беспилотника, управляемого по оптоволоконному кабелю", - говорится в сообщении военного ведомства.