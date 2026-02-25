Aston Martin сократит до 20% сотрудников

"В начале 2025 года мы приступили к процессу организационных изменений, чтобы обеспечить бизнес необходимыми ресурсами для реализации будущих планов, и в конце 2025 года нам пришлось принять трудное решение о проведении дальнейших изменений. В результате этой последней программы компанию покинет до 20% наших ценных сотрудников", - говорится в релизе. Штат Aston Martin насчитывает около 3 тысяч человек.