https://ria.ru/20260225/sotrudniki-2076712577.html
Aston Martin сократит до 20% сотрудников
Aston Martin сократит до 20% сотрудников - РИА Новости, 25.02.2026
Aston Martin сократит до 20% сотрудников
Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin сократит до 20% сотрудников, следует из годовой отчетности компании. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T17:59:00+03:00
2026-02-25T17:59:00+03:00
2026-02-25T17:59:00+03:00
лондон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2dfeefa5396ce7d9b72eea0c57114bd.jpg
https://ria.ru/20260128/amazon-2070762659.html
лондон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33131ccec01b1e5aaa8a51b452786fa5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лондон
Aston Martin сократит до 20% сотрудников
Aston Martin сократит до 20% сотрудников, чтобы сэкономить 40 миллионов фунтов
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin сократит до 20% сотрудников, следует из годовой отчетности компании.
"В начале 2025 года мы приступили к процессу организационных изменений, чтобы обеспечить бизнес необходимыми ресурсами для реализации будущих планов, и в конце 2025 года нам пришлось принять трудное решение о проведении дальнейших изменений. В результате этой последней программы компанию покинет до 20% наших ценных сотрудников", - говорится в релизе. Штат Aston Martin насчитывает около 3 тысяч человек.
На этом фоне компания ожидает сокращения годовых операционных расходов и капитальных затрат на 40 миллионов фунтов стерлингов.
Акции компании на торгах в Лондоне дешевеют на 1,6%.
Aston Martin - британский производитель спортивных автомобилей. Компания была основана в 1913 году, ее штаб-квартира находится в британском поселении Гейдон.