Беглов обсудил с Развожаевым сотрудничество Петербурга и Севастополя
15:53 25.02.2026
Беглов обсудил с Развожаевым сотрудничество Петербурга и Севастополя
Губернатор Петербурга Александр Беглов провел в среду в Смольном рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, на которой обсудили... РИА Новости, 25.02.2026
санкт-петербург
александр беглов
михаил развожаев
севастополь
санкт-петербург
севастополь
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
санкт-петербург, александр беглов, михаил развожаев, севастополь
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Михаил Развожаев, Севастополь
Александр Беглов обсудил с Михаилом Развожаевым сотрудничество между городами

Александр Беглов
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов провел в среду в Смольном рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, на которой обсудили перспективы расширения сотрудничества, сообщается на сайте администрации Северной столицы.
"Мы высоко ценим партнерские и дружеские отношения между Петербургом и Севастополем. Благодарю вас за большой личный вклад в развитие наших связей. Мы – два региона с богатой историей, уникальной культурой и большими перспективами для совместных проектов. Сегодня мы даем старт новому этапу нашего взаимодействия", – отметил Беглов.
Губернатор Петербурга подчеркнул, что диалог двух субъектов РФ успешно развивается, расширяется товарооборот. Сейчас Северная столица поставляет городу-партнеру медицинские инструменты и продукцию фармацевтических предприятий. Из Севастополя поступают рыба и морепродукты. Беглов заявил о заинтересованности Петербурга в увеличении поставок и в расширении их номенклатуры. Город на Неве готов поделиться наработками в сфере инноваций и высоких технологий, предложить готовые решения по технологическому перевооружению промышленных предприятий.
По словам главы Петербурга, значительный промышленный потенциал Севастополя и его доступ к важным транспортным коридорам создают возможности для многих совместных проектов. В частности, Петербург готов быстро наладить поставки оборудования для тепло- и гидроэнергетики, электросетевого хозяйства, а также коммунальной техники. В Петербурге успешно работает образовательно-производственный кластер в сфере радиоэлектроники. Петербургские колледжи и заводы готовы принять на обучение молодых специалистов из Севастополя.
Чтобы расширить сотрудничество двух городов в сфере здравоохранения губернатор Петербурга предложил наладить обмен опытом по организации лечебно-профилактической и экстренной медицинской помощи, организовать в Северной столице стажировки и курсы повышения квалификации для севастопольских медиков.
Беглов напомнил о лидерских позициях Петербурга в цифровизации городского хозяйства. Он предложил руководству Севастополя обратить внимание на разработки петербургских специалистов, связанные с аппаратно-программным комплексом "Безопасный город", а также предложил поделиться опытом Петербурга по активному внедрению современных цифровых продуктов в образовании и здравоохранении.
В свою очередь, Северная столица заинтересована в передовых разработках севастопольских научных центров. Многие из них востребованы на промышленных предприятиях Петербурга. Беглов и Развожаев договорились обсудить идею совместных научно-производственных кластеров и образовательных программ.
Перспективным направлением взаимодействия губернатор Санкт Петербурга назвал туризм. Ожидается значительный эффект от обоюдного проведения презентаций туристского потенциала Петербурга и Севастополя.
 
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Михаил Развожаев, Севастополь
 
 
