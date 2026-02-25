Беглов обсудил с Развожаевым сотрудничество Петербурга и Севастополя

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов провел в среду в Смольном рабочую встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, на которой обсудили перспективы расширения сотрудничества, сообщается на сайте администрации Северной столицы.

"Мы высоко ценим партнерские и дружеские отношения между Петербургом и Севастополем. Благодарю вас за большой личный вклад в развитие наших связей. Мы – два региона с богатой историей, уникальной культурой и большими перспективами для совместных проектов. Сегодня мы даем старт новому этапу нашего взаимодействия", – отметил Беглов.

Губернатор Петербурга подчеркнул, что диалог двух субъектов РФ успешно развивается, расширяется товарооборот. Сейчас Северная столица поставляет городу-партнеру медицинские инструменты и продукцию фармацевтических предприятий. Из Севастополя поступают рыба и морепродукты. Беглов заявил о заинтересованности Петербурга в увеличении поставок и в расширении их номенклатуры. Город на Неве готов поделиться наработками в сфере инноваций и высоких технологий, предложить готовые решения по технологическому перевооружению промышленных предприятий.

По словам главы Петербурга, значительный промышленный потенциал Севастополя и его доступ к важным транспортным коридорам создают возможности для многих совместных проектов. В частности, Петербург готов быстро наладить поставки оборудования для тепло- и гидроэнергетики, электросетевого хозяйства, а также коммунальной техники. В Петербурге успешно работает образовательно-производственный кластер в сфере радиоэлектроники. Петербургские колледжи и заводы готовы принять на обучение молодых специалистов из Севастополя.

Чтобы расширить сотрудничество двух городов в сфере здравоохранения губернатор Петербурга предложил наладить обмен опытом по организации лечебно-профилактической и экстренной медицинской помощи, организовать в Северной столице стажировки и курсы повышения квалификации для севастопольских медиков.

Беглов напомнил о лидерских позициях Петербурга в цифровизации городского хозяйства. Он предложил руководству Севастополя обратить внимание на разработки петербургских специалистов, связанные с аппаратно-программным комплексом "Безопасный город", а также предложил поделиться опытом Петербурга по активному внедрению современных цифровых продуктов в образовании и здравоохранении.

В свою очередь, Северная столица заинтересована в передовых разработках севастопольских научных центров. Многие из них востребованы на промышленных предприятиях Петербурга. Беглов и Развожаев договорились обсудить идею совместных научно-производственных кластеров и образовательных программ.