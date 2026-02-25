СМИ: Британия и США возобновили работу по технологическому соглашению

ЛОНДОН, 25 фев – РИА Новости. Великобритания и США возобновили сотрудничество по приостановленному в 2025 году соглашению о технологическом процветании, сообщает издание Великобритания и США возобновили сотрудничество по приостановленному в 2025 году соглашению о технологическом процветании, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

Сентябрьское соглашение 2025 года между США и Великобританией о технологическом процветании было направлено на форсирование сотрудничества между двумя странами в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления и атомная энергетика. Ранее Financial Times писала, что США приостановили действие соглашения на фоне недовольства Вашингтона переговорным процессом с Лондоном.

"Лондон и Вашингтон постепенно возобновляют работу по многомиллиардному соглашению о технологическом процветании, которое было приостановлено в прошлом году", - говорится в статье.

Высокопоставленные британские и американские чиновники начали переговоры по сотрудничеству в сфере мирного атома и по совместному саммиту, посвященному термоядерным технологиям. По данным издания, на форуме в Давосе британский спецпосланник в США по торговле и инвестициям Варун Чандра встретился со своим американским коллегой Джеймисоном Гриром. Они договорились о возобновлении сотрудничества по части соглашения, посвященной атомной энергетике.

Британские чиновники также вступили в переговоры с директором Управления научно-технической политики Белого дома Майклом Крациосом по сотрудничеству в сфере технологий, сообщает газета.

В то же время источники издания назвали будущее соглашение непрочным.

"Другие элементы соглашения о процветании, включая искусственный интеллект и квантовые вычисления, не продвигаются", - сообщает издание.