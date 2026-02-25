Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Британия и США возобновили работу по технологическому соглашению
19:25 25.02.2026
СМИ: Британия и США возобновили работу по технологическому соглашению
СМИ: Британия и США возобновили работу по технологическому соглашению - РИА Новости, 25.02.2026
СМИ: Британия и США возобновили работу по технологическому соглашению
Великобритания и США возобновили сотрудничество по приостановленному в 2025 году соглашению о технологическом процветании, сообщает издание Financial Times со... РИА Новости, 25.02.2026
в мире
2026
1920
1920
true
СМИ: Британия и США возобновили работу по технологическому соглашению

FT: Британия и США вновь работают над соглашением о технологическом процветании

ЛОНДОН, 25 фев – РИА Новости. Великобритания и США возобновили сотрудничество по приостановленному в 2025 году соглашению о технологическом процветании, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.
Сентябрьское соглашение 2025 года между США и Великобританией о технологическом процветании было направлено на форсирование сотрудничества между двумя странами в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления и атомная энергетика. Ранее Financial Times писала, что США приостановили действие соглашения на фоне недовольства Вашингтона переговорным процессом с Лондоном.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Посол в Лондоне рассказал о трещинах в отношениях Британии и США
6 февраля, 11:46
"Лондон и Вашингтон постепенно возобновляют работу по многомиллиардному соглашению о технологическом процветании, которое было приостановлено в прошлом году", - говорится в статье.
Высокопоставленные британские и американские чиновники начали переговоры по сотрудничеству в сфере мирного атома и по совместному саммиту, посвященному термоядерным технологиям. По данным издания, на форуме в Давосе британский спецпосланник в США по торговле и инвестициям Варун Чандра встретился со своим американским коллегой Джеймисоном Гриром. Они договорились о возобновлении сотрудничества по части соглашения, посвященной атомной энергетике.
Британские чиновники также вступили в переговоры с директором Управления научно-технической политики Белого дома Майклом Крациосом по сотрудничеству в сфере технологий, сообщает газета.
В то же время источники издания назвали будущее соглашение непрочным.
"Другие элементы соглашения о процветании, включая искусственный интеллект и квантовые вычисления, не продвигаются", - сообщает издание.
При этом решение американского президента Дональда Трампа ввести глобальные пошлины в 10% не помешает возобновлению работы над технологическим соглашением, сообщили изданию источники.
Лондон - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В США пригрозили санкциями против Британии из-за возможного запрета X
9 января, 22:17
 
