"Сочи" — "Динамо" Минск: смотреть онлайн матч КХЛ 25 февраля
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
18:30 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/sochi-dinamo-minsk-smotret-onlayn-2076596605.html
"Сочи" — "Динамо" Минск: смотреть онлайн матч КХЛ 25 февраля
"Сочи" — "Динамо" Минск: смотреть онлайн матч КХЛ 25 февраля - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
"Сочи" — "Динамо" Минск: смотреть онлайн матч КХЛ 25 февраля
"Сочи" и минское "Динамо" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T18:30:00+03:00
2026-02-25T18:30:00+03:00
хоккей
хк сочи
динамо (минск)
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071090310_188:0:2728:1429_1920x0_80_0_0_53cd74ed59def30ae584398b60265143.jpg
хк сочи, динамо (минск), континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, ХК Сочи, Динамо (Минск), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Сочи" — "Динамо" Минск: смотреть онлайн матч КХЛ 25 февраля

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Сочи" (Сочи)
Хоккей. КХЛ. Спартак (Москва) - Сочи (Сочи) - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. "Сочи" и минское "Динамо" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 25 февраля и начнется в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
25 февраля 2026 • начало в 19:30
Завершен
Сочи
2 : 7
Динамо Минск
15:09 • Антон Малышев
(Ноэль Хофенмайер, Николай Поляков)
Рафаэль Бикмуллин
03:19 • Вадим Мороз
(Вадим Шипачев, Райан Спунер)
09:40 • Даррен Диц
(Тай Смит, Daniil Lipsky)
14:03 • Yegor Borikov
(Роберт Хэмилтон)
19:31 • Вадим Шипачев
01:08 • Тай Смит
(Вадим Мороз, Вадим Шипачев)
01:31 • Алекс Лимож
(Сергей Кузнецов, Сам Анас)
07:27 • Yegor Borikov
(Павел Воронов)
ХоккейХК СочиДинамо (Минск)КХЛ 2025-2026Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
