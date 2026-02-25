https://ria.ru/20260225/sochi-dinamo-minsk-smotret-onlayn-2076596605.html
"Сочи" — "Динамо" Минск: смотреть онлайн матч КХЛ 25 февраля
"Сочи" — "Динамо" Минск: смотреть онлайн матч КХЛ 25 февраля
"Сочи" и минское "Динамо" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
