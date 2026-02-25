https://ria.ru/20260225/snoubord-2076693309.html
Определились победители ЧР по сноуборду в параллельном гигантском слаломе
Сноубордистка Мария Травиничева стала победительницей соревнований в параллельном гигантском слаломе на чемпионате России в деревне Зеленая Поляна (Республика...
Определились победители ЧР по сноуборду в параллельном гигантском слаломе
Травиничева и Санников выиграли чемпионат РФ в параллельном гигантском слаломе