Рейтинг@Mail.ru
Определились победители ЧР по сноуборду в параллельном гигантском слаломе - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 25.02.2026 (обновлено: 17:23 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/snoubord-2076693309.html
Определились победители ЧР по сноуборду в параллельном гигантском слаломе
Определились победители ЧР по сноуборду в параллельном гигантском слаломе - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Определились победители ЧР по сноуборду в параллельном гигантском слаломе
Сноубордистка Мария Травиничева стала победительницей соревнований в параллельном гигантском слаломе на чемпионате России в деревне Зеленая Поляна (Республика... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T16:58:00+03:00
2026-02-25T17:23:00+03:00
спорт
россия
республика башкортостан
софия надыршина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076692567_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_72f85298f302beb6b62948ed3be09150.jpg
https://ria.ru/20250306/nadyrshina-2003356417.html
россия
республика башкортостан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076692567_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f620a2fb5604f82b4f3dbd4b2ec00ab1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, республика башкортостан, софия надыршина
Спорт, Россия, Республика Башкортостан, София Надыршина
Определились победители ЧР по сноуборду в параллельном гигантском слаломе

Травиничева и Санников выиграли чемпионат РФ в параллельном гигантском слаломе

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкЧемпионат России по сноуборду
Чемпионат России по сноуборду - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Чемпионат России по сноуборду. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сноубордистка Мария Травиничева стала победительницей соревнований в параллельном гигантском слаломе на чемпионате России в деревне Зеленая Поляна (Республика Башкортостан).
В финале Травиничева опередила Софию Надыршину, завоевавшую серебряную медаль. Бронза досталась Полине Каримовой. Травиничева защитила завоеванный год назад титул.
У мужчин тройку призеров составили Константин Санников, Илья Хуртин и Всеволод Мартынов.
Чемпионат завершится в четверг соревнованиями в параллельном слаломе.
София Надыршина - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Чемпионка мира по сноуборду Надыршина родила ребенка
6 марта 2025, 10:48
 
СпортРоссияРеспублика БашкортостанСофия Надыршина
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    У. Умбер
    666
    473
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Нефтехимик
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Лада
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Боруссия Д
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Монако
    2
    2
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Ювентус
    Галатасарай
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала