В Москве круглосуточно ликвидируют последствия снегопада

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада, повсеместно проводятся работы по вывозу снега, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в Мах.

"Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада. Осадки сохранятся до конца дня 25 февраля. По мере их выпадения проводим механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под особым контролем находятся очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы.