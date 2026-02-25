https://ria.ru/20260225/snegopad-2076565952.html
В Москве круглосуточно ликвидируют последствия снегопада
Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада, повсеместно проводятся работы по вывозу снега, сообщается в канале столичного комплекса РИА Новости, 25.02.2026
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Городские службы Москвы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада, повсеместно проводятся работы по вывозу снега, сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в Мах.
"Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия снегопада. Осадки сохранятся до конца дня 25 февраля. По мере их выпадения проводим механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под особым контролем находятся очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы.
"Повсеместно организованы работы по погрузке и вывозу сформированных снежных валов. Работает снегоуборочная и погрузочная техника. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге и строго соблюдать правила дорожного движения", - подчеркивается в сообщении.