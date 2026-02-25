В Смоленской области при атаке ВСУ на предприятие погибли четыре человека

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев — РИА Новости. При налете украинских дронов на Смоленскую область погибли четыре сотрудника предприятия ПАО "Дорогобуж", сообщил губернатор Василий Анохин.
"Сегодня ночью Смоленская область подверглась вражеской атаке со стороны украинских БПЛА. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения. Атаке подверглось гражданское мирное предприятие ПАО "Дорогобуж". Четверо сотрудников предприятия трагически погибли при выполнении профессионального служебного долга. Десять ранены", — рассказал он в видеообращении, которое опубликовал в Telegram-канале.
Предприятие "Дорогобуж" расположено в одноименном городе. Оно производит азотные удобрения.
По словам Анохина, раненых доставили в больницы. На месте работают специальные службы, медики и спасатели. Очаги возгорания на предприятии уже локализовали.
Семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую помощь, добавил губернатор.
Власти рассматривают вопрос об эвакуации людей, проживающих по соседству с предприятием. Смоленские школы перевели на дистанционный режим, занятия в детских садах отменили.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.