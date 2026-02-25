Рейтинг@Mail.ru
В Смоленской области при атаке ВСУ на предприятие погибли четыре человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 25.02.2026 (обновлено: 12:38 25.02.2026)
В Смоленской области при атаке ВСУ на предприятие погибли четыре человека
В Смоленской области при атаке ВСУ на предприятие погибли четыре человека - РИА Новости, 25.02.2026
В Смоленской области при атаке ВСУ на предприятие погибли четыре человека
При налете украинских дронов на Смоленскую область погибли четыре сотрудника предприятия ПАО "Дорогобуж", сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 25.02.2026
В Смоленской области при атаке ВСУ на предприятие погибли четыре человека

В Смоленской области четыре человека погибли при атаке дронов ВСУ на предприятие

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев — РИА Новости. При налете украинских дронов на Смоленскую область погибли четыре сотрудника предприятия ПАО "Дорогобуж", сообщил губернатор Василий Анохин.
"Сегодня ночью Смоленская область подверглась вражеской атаке со стороны украинских БПЛА. К сожалению, есть жертвы среди мирного населения. Атаке подверглось гражданское мирное предприятие ПАО "Дорогобуж". Четверо сотрудников предприятия трагически погибли при выполнении профессионального служебного долга. Десять ранены", — рассказал он в видеообращении, которое опубликовал в Telegram-канале.
Бойцы мобильной огневой группы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Бьют дронами беспрерывно". Как отбивают атаки на Белгород
Вчера, 08:00

Предприятие "Дорогобуж" расположено в одноименном городе. Оно производит азотные удобрения.

По словам Анохина, раненых доставили в больницы. На месте работают специальные службы, медики и спасатели. Очаги возгорания на предприятии уже локализовали.
Семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую помощь, добавил губернатор.
Власти рассматривают вопрос об эвакуации людей, проживающих по соседству с предприятием. Смоленские школы перевели на дистанционный режим, занятия в детских садах отменили.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
ВСУ атаковали фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области
Вчера, 09:30
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСмоленская областьВасилий АнохинДорогобужВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
