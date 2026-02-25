В Смоленской области при атаке ВСУ на предприятие погибли четыре человека

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев — РИА Новости. При налете украинских дронов на Смоленскую область погибли четыре сотрудника предприятия ПАО "Дорогобуж", сообщил губернатор Василий Анохин.

Предприятие "Дорогобуж" расположено в одноименном городе. Оно производит азотные удобрения.

Семьям погибших и пострадавших окажут всю необходимую помощь, добавил губернатор.

Власти рассматривают вопрос об эвакуации людей, проживающих по соседству с предприятием. Смоленские школы перевели на дистанционный режим, занятия в детских садах отменили.