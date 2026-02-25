Поиски пропавшей в Смоленске девочки продолжатся ночью

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Поиски пропавшей в Смоленске девятилетней девочки продолжатся и ночью, сообщила РИА Новости представитель СУСК по Смоленской области.

"Да", - ответила собеседница агентства на вопрос, будут ли продолжены поиски этой ночью.

"Поиски будут продолжаться до тех пор, пока девочка не найдется", - добавила она.