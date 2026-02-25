https://ria.ru/20260225/smolensk-2076743892.html
Поиски пропавшей в Смоленске девочки продолжатся ночью
Поиски пропавшей в Смоленске девочки продолжатся ночью - РИА Новости, 25.02.2026
Поиски пропавшей в Смоленске девочки продолжатся ночью
Поиски пропавшей в Смоленске девятилетней девочки продолжатся и ночью, сообщила РИА Новости представитель СУСК по Смоленской области. РИА Новости, 25.02.2026
происшествия
смоленская область
смоленск
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Поиски пропавшей в Смоленске девятилетней девочки продолжатся и ночью, сообщила РИА Новости представитель СУСК по Смоленской области.
"Да", - ответила собеседница агентства на вопрос, будут ли продолжены поиски этой ночью.
"Поиски будут продолжаться до тех пор, пока девочка не найдется", - добавила она.
По данным прокуратуры и СУСК Смоленской области
, девятилетняя девочка пошла выгуливать своего той-терьера около 8.00 мск во вторник и не вернулась, собака пришла домой одна. Развернуты масштабные поиски. СУСК возбудило уголовное дело для установления обстоятельств исчезновения ребенка. В правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что девочка ранее не убегала из дома, гулять с собакой она пошла, не взяв телефон.