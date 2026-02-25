Рейтинг@Mail.ru
Словакия готова принять новые меры против Украины, заявил Фицо - РИА Новости, 25.02.2026
20:21 25.02.2026
Словакия готова принять новые меры против Украины, заявил Фицо
Словакия готова принять новые меры против Украины, заявил Фицо - РИА Новости, 25.02.2026
Словакия готова принять новые меры против Украины, заявил Фицо
Словакия готова принять и другие меры против Украины из-за нежелания Киева пропустить российскую нефть в республику по нефтепроводу "Дружба", заявил... РИА Новости, 25.02.2026
в мире
словакия
украина
роберт фицо
словакия
украина
2026
1920
1920
true
в мире, словакия, украина, роберт фицо
В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо
Словакия готова принять новые меры против Украины, заявил Фицо

Фицо: Словакия готова принять новые меры против Украины из-за ситуации с нефтью

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© REUTERS / Radovan Stoklasa
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 25 фев - РИА Новости. Словакия готова принять и другие меры против Украины из-за нежелания Киева пропустить российскую нефть в республику по нефтепроводу "Дружба", заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
В понедельник Фицо заявил, что Словакия прекращает помощь Украине в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти, в которой нуждается страна, по нефтепроводу "Дружба" Киевом не были восстановлены.
"Правительство готово и к другим ответным мерам, если мы будем видеть, что украинский президент не заинтересован поставлять нам то, на что у нас есть право, то, что мы купили", - сказал Фицо на пресс-конференции, ее транслировал словацкий новостной портал TASR в среду.
Он заявил, что не будет пока озвучивать, какие конкретно меры могут быть приняты, но заверил, о готовности Словакии к ним.
"Словакия - не слуга Украины", - заключил Фицо.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе. Возобновление поставок по "Дружбе" ожидается не раньше марта.
