Словакия готова принять новые меры против Украины, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 25 фев - РИА Новости. Словакия готова принять и другие меры против Украины из-за нежелания Киева пропустить российскую нефть в республику по нефтепроводу "Дружба", заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

Он заявил, что не будет пока озвучивать, какие конкретно меры могут быть приняты, но заверил, о готовности Словакии к ним.