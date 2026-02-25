https://ria.ru/20260225/slovakija-2076742621.html
Словакия готова принять новые меры против Украины, заявил Фицо
В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо
БРАТИСЛАВА, 25 фев - РИА Новости. Словакия готова принять и другие меры против Украины из-за нежелания Киева пропустить российскую нефть в республику по нефтепроводу "Дружба", заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.
В понедельник Фицо
заявил, что Словакия
прекращает помощь Украине
в виде поставок электроэнергии, поскольку поставки нефти, в которой нуждается страна, по нефтепроводу "Дружба" Киевом
не были восстановлены.
"Правительство готово и к другим ответным мерам, если мы будем видеть, что украинский президент не заинтересован поставлять нам то, на что у нас есть право, то, что мы купили", - сказал Фицо на пресс-конференции, ее транслировал словацкий новостной портал TASR
в среду.
Он заявил, что не будет пока озвучивать, какие конкретно меры могут быть приняты, но заверил, о готовности Словакии к ним.
"Словакия - не слуга Украины", - заключил Фицо.
Министерство экономики Словакии 13 февраля сообщало, что поставки нефти в республику по нефтепроводу "Дружба" из России
транзитом через территорию Украины приостановлены, ведомство ожидало их возобновления в ближайшие дни, но этого не произошло. Правительство Словакии 18 февраля объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти, для НПЗ Slovnaft, который зависит от поставок российской нефти, из госрезервов было решено выделить до 250 тысяч тонн нефти. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе. Возобновление поставок по "Дружбе" ожидается не раньше марта.