17:48 25.02.2026
Глава ФМБА рассказала Путину о нейропротезировании
общество
россия
вероника скворцова
владимир путин
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
общество, россия, вероника скворцова, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Россия, Вероника Скворцова, Владимир Путин, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Владимир Путин и Вероника Скворцова
Владимир Путин и Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала президенту России Владимиру Путину о нейропротезировании на выставке Форума будущих технологий.
В среду глава государства посетил выставку передовых разработок, которая организована на площадке Форума будущих технологий.
"Мы создали действительно первый бионический протез руки с очувствлением благодаря тому, что в кончике пальцев этого протез ввели специальные датчики давления. Для того, чтобы информацию трансформировать в электрические сигналы, был разработан прибор. Прибор является преобразователем электрических импульсов и формирует стимулы", - сказала Скворцова.
Глава медико-биологического агентства отметила, что два года назад на этом же форуме президент поручил ФМБА создать первые в мире очувствленные протезы.
Скворцова в ходе своего доклада пригласила Путина посетить Центр кибернетической медицины и нейропротезирования на базе Центра мозга и нейротехнологий ФМБА.
Скворцова каждый год рассказывает о появлении новых вакцин, заявил Путин
Вчера, 17:37
Скворцова каждый год рассказывает о появлении новых вакцин, заявил Путин
