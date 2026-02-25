Глава ФМБА рассказала Путину о нейропротезировании

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала президенту России Владимиру Путину о нейропротезировании на выставке Форума будущих технологий.
В среду глава государства посетил выставку передовых разработок, которая организована на площадке Форума будущих технологий.
"Мы создали действительно первый бионический протез руки с очувствлением благодаря тому, что в кончике пальцев этого протез ввели специальные датчики давления. Для того, чтобы информацию трансформировать в электрические сигналы, был разработан прибор. Прибор является преобразователем электрических импульсов и формирует стимулы", - сказала Скворцова.
Глава медико-биологического агентства отметила, что два года назад на этом же форуме президент поручил ФМБА создать первые в мире очувствленные протезы.
Скворцова в ходе своего доклада пригласила Путина посетить Центр кибернетической медицины и нейропротезирования на базе Центра мозга и нейротехнологий ФМБА.