Ветеран сборной Франции оценил игру Сафонова за "ПСЖ"

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший нападающий сборной Франции по футболу Флоран Синама-Поньоль в разговоре с РИА Новости позитивно оценил выступление вратаря сборной России Матвея Сафонова за "ПСЖ".
По ходу сезона-2025/26 Сафонов выиграл конкуренцию за место в стартовом составе "ПСЖ" у французского голкипера Люки Шевалье. Вратарь сборной России, восстановившись от травмы руки, провел шесть матчей подряд во всех турнирах. В общей сложности на его счету 10 игр, включая финал Межконтинентального кубка, в котором он отразил четыре пенальти подряд в послематчевой серии против "Фламенго".
"Не удается следить за чемпионатом России, поскольку я выступаю на телевидении в качестве эксперта по Лиге чемпионов и чемпионату Франции. Российские игроки хорошо выступают в Лиге чемпионов. Тот же Сафонов из "ПСЖ" проделывает хорошую работу", - сказал Синама-Поньоль.
Сафонову 25 февраля исполнилось 27 лет. В составе "ПСЖ" за полтора года он выиграл шесть трофеев, включая Лигу чемпионов.