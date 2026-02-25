Рейтинг@Mail.ru
Ветеран сборной Франции оценил игру Сафонова за "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:02 25.02.2026 (обновлено: 18:03 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/sinama-ponol-2076713496.html
Ветеран сборной Франции оценил игру Сафонова за "ПСЖ"
Ветеран сборной Франции оценил игру Сафонова за "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Ветеран сборной Франции оценил игру Сафонова за "ПСЖ"
Бывший нападающий сборной Франции по футболу Флоран Синама-Поньоль в разговоре с РИА Новости позитивно оценил выступление вратаря сборной России Матвея Сафонова РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T18:02:00+03:00
2026-02-25T18:03:00+03:00
футбол
спорт
россия
франция
люка шевалье
матвей сафонов
фламенго
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070897470_0:250:1080:858_1920x0_80_0_0_2d971c00f4e69dd161e36880177d23ab.jpg
https://ria.ru/20260222/match-2076032374.html
россия
франция
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070897470_0:149:1080:959_1920x0_80_0_0_a2ac5b94a5d4f07eb096acc6d25c70c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, франция, люка шевалье, матвей сафонов, фламенго, лига чемпионов уефа, чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Россия, Франция, Люка Шевалье, Матвей Сафонов, Фламенго, Лига чемпионов УЕФА, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
Ветеран сборной Франции оценил игру Сафонова за "ПСЖ"

Французский футболист Синама-Поньоль похвалил Сафонова за хорошую игру

© Соцсети вратаряМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Соцсети вратаря
Матвей Сафонов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший нападающий сборной Франции по футболу Флоран Синама-Поньоль в разговоре с РИА Новости позитивно оценил выступление вратаря сборной России Матвея Сафонова за "ПСЖ".
По ходу сезона-2025/26 Сафонов выиграл конкуренцию за место в стартовом составе "ПСЖ" у французского голкипера Люки Шевалье. Вратарь сборной России, восстановившись от травмы руки, провел шесть матчей подряд во всех турнирах. В общей сложности на его счету 10 игр, включая финал Межконтинентального кубка, в котором он отразил четыре пенальти подряд в послематчевой серии против "Фламенго".
"Не удается следить за чемпионатом России, поскольку я выступаю на телевидении в качестве эксперта по Лиге чемпионов и чемпионату Франции. Российские игроки хорошо выступают в Лиге чемпионов. Тот же Сафонов из "ПСЖ" проделывает хорошую работу", - сказал Синама-Поньоль.
Сафонову 25 февраля исполнилось 27 лет. В составе "ПСЖ" за полтора года он выиграл шесть трофеев, включая Лигу чемпионов.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"ПСЖ" разгромил "Мец" в матче чемпионата Франции, Сафонов сыграл на ноль
22 февраля, 01:10
 
ФутболСпортРоссияФранцияЛюка ШевальеМатвей СафоновФламенгоЛига чемпионов 2025-2026Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    У. Умбер
    666
    473
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Нефтехимик
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Лада
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Боруссия Д
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Монако
    2
    2
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Ювентус
    Галатасарай
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала