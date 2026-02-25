Рейтинг@Mail.ru
25.02.2026
00:05 25.02.2026
Сийярто прокомментировал план ЕС запретить нефть из России
Сийярто прокомментировал план ЕС запретить нефть из России - РИА Новости, 25.02.2026
Сийярто прокомментировал план ЕС запретить нефть из России
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал планы ЕС запретить импорт российской нефти сразу после парламентских РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T00:05:00+03:00
2026-02-25T00:05:00+03:00
в мире
венгрия
брюссель
петер сийярто
евросоюз
еврокомиссия
мирный план сша по украине
россия
венгрия
брюссель
россия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, венгрия, брюссель, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, мирный план сша по украине, россия
В мире, Венгрия, Брюссель, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине, Россия
Сийярто прокомментировал план ЕС запретить нефть из России

Сийярто назвал план запрета нефти из России поводом победить на выборах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал планы ЕС запретить импорт российской нефти сразу после парламентских выборов в Венгрии, заявив, что это еще одна причина для победы действующего правительства, которое не позволит Брюсселю реализовать этот план.
Агентство Рейтер со ссылкой на проект документа передавало во вторник, что Еврокомиссия собирается 15 апреля предложить законопроект об отказе от импорта российской нефти. По данным чиновников ЕС, предложение будет выдвинуто после выборов в Венгрии, чтобы тема запрета не оказала значительного влияния на результаты голосования.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Венгрии не хватит поставок газа по "вертикальному коридору", заявил Сийярто
Вчера, 23:25
"Еще одна причина, по которой нам нужно суверенное правительство, способное сказать "нет" Брюсселю... Мы должны сказать "нет" этому предложению Брюсселя! И только мы можем сказать "нет". Партия, контролируемая Брюсселем, очевидно, не скажет "нет" и не помешает реализации отмены программы снижения коммунальных платежей", - сказал Сийярто порталу Index.
Министр подчеркнул, что основой социальной программы по снижению коммунальных платежей в Венгрии "являются дешевые российские источники энергии", и если ЕС "запретит импорт российской нефти, коммунальные платежи венгерских семей утроятся, а бензин подорожает до 1000 форинтов".
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Венгрия и Сербия ускорят строительство нефтепровода, заявил Сийярто
Вчера, 21:54
 
В мире Венгрия Брюссель Петер Сийярто Евросоюз Еврокомиссия Мирный план США по Украине Россия
 
 
