Сийярто прокомментировал план ЕС запретить нефть из России

БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал планы ЕС запретить импорт российской нефти сразу после парламентских выборов в Венгрии, заявив, что это еще одна причина для победы действующего правительства, которое не позволит Брюсселю реализовать этот план.