Сийярто прокомментировал план ЕС запретить нефть из России

БУДАПЕШТ, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал планы ЕС запретить импорт российской нефти сразу после парламентских выборов в Венгрии, заявив, что это еще одна причина для победы действующего правительства, которое не позволит Брюсселю реализовать этот план.
Агентство Рейтер со ссылкой на проект документа передавало во вторник, что Еврокомиссия собирается 15 апреля предложить законопроект об отказе от импорта российской нефти. По данным чиновников ЕС, предложение будет выдвинуто после выборов в Венгрии, чтобы тема запрета не оказала значительного влияния на результаты голосования.
"Еще одна причина, по которой нам нужно суверенное правительство, способное сказать "нет" Брюсселю... Мы должны сказать "нет" этому предложению Брюсселя! И только мы можем сказать "нет". Партия, контролируемая Брюсселем, очевидно, не скажет "нет" и не помешает реализации отмены программы снижения коммунальных платежей", - сказал Сийярто порталу Index.
Министр подчеркнул, что основой социальной программы по снижению коммунальных платежей в Венгрии "являются дешевые российские источники энергии", и если ЕС "запретит импорт российской нефти, коммунальные платежи венгерских семей утроятся, а бензин подорожает до 1000 форинтов".