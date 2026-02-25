Рейтинг@Mail.ru
Олимпийский чемпион Шайдоров не вошел в заявку на ЧМ
17:48 25.02.2026 (обновлено: 19:51 25.02.2026)
Олимпийский чемпион Шайдоров не вошел в заявку на ЧМ
Олимпийский чемпион Шайдоров не вошел в заявку на ЧМ
Олимпийский чемпион Шайдоров не вошел в заявку на ЧМ

Михаил Шайдоров
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров из Казахстана не вошел в предварительную заявку на чемпионат мира по фигурному катанию, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Турнир пройдет в Праге с 24 по 29 марта.
В списке участников в мужском одиночном катании значатся 36 спортсменов, среди которых действующий чемпион мира американец Илья Малинин. На чемпионате 2025 года в Бостоне Шайдоров завоевал серебро. От Казахстана на нынешний турнир заявлен Диас Джиренбаев.
Шайдорову 21 год, 14 февраля в Милане он стал первым представителем Казахстана, завоевавшим золотую медаль Олимпиады в фигурном катании.
Софья Самоделкина - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Занявшей 10-е место на Играх экс-россиянке подарили квартиру в Казахстане
Вчера, 13:49
 
