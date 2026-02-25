https://ria.ru/20260225/shajdorov-2076708710.html
Олимпийский чемпион Шайдоров не вошел в заявку на ЧМ
Олимпийский чемпион Шайдоров не вошел в заявку на ЧМ - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров из Казахстана не вошел в предварительную заявку на чемпионат мира по фигурному катанию, сообщается на сайте Международного... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T17:48:00+03:00
2026-02-25T19:51:00+03:00
фигурное катание
спорт
казахстан
прага
бостон
михаил шайдоров
илья малинин
международный союз конькобежцев (isu)
казахстан
прага
бостон
2026
спорт, казахстан, прага, бостон, михаил шайдоров, илья малинин, международный союз конькобежцев (isu), зимние олимпийские игры 2026
