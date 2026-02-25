https://ria.ru/20260225/serbiya-2076766177.html
Состояние вице-премьера Сербии опасно для жизни, пишут СМИ
Состояние вице-премьера Сербии опасно для жизни, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2026
Состояние вице-премьера Сербии опасно для жизни, пишут СМИ
Состояние здоровья госпитализированного в среду вице-премьера Сербии и главы МВД Ивицы Дачича опасно для жизни, сообщает портал издания "Вечерне новости" со... РИА Новости, 25.02.2026
сербия
Вечерне новости: состояние вице-премьера Сербии Дачича опасно для жизни