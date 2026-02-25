Рейтинг@Mail.ru
25.02.2026
23:37 25.02.2026
Состояние вице-премьера Сербии опасно для жизни, пишут СМИ
Состояние вице-премьера Сербии опасно для жизни, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2026
Состояние вице-премьера Сербии опасно для жизни, пишут СМИ
Состояние здоровья госпитализированного в среду вице-премьера Сербии и главы МВД Ивицы Дачича опасно для жизни, сообщает портал издания "Вечерне новости" со... РИА Новости, 25.02.2026
в мире
сербия
ивица дачич
https://ria.ru/20260225/vuchich-2076633124.html
сербия
в мире, сербия, ивица дачич
В мире, Сербия, Ивица Дачич
Состояние вице-премьера Сербии опасно для жизни, пишут СМИ

Вечерне новости: состояние вице-премьера Сербии Дачича опасно для жизни

© РИА Новости / Валерий Шарифулин
Ивиц Дачич
Ивиц Дачич - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Ивиц Дачич . Архивное фото
БЕЛГРАД, 25 фев - РИА Новости. Состояние здоровья госпитализированного в среду вице-премьера Сербии и главы МВД Ивицы Дачича опасно для жизни, сообщает портал издания "Вечерне новости" со ссылкой на источник.
"У председателя Социалистической партии Сербии Ивицы Дачича диагностировано двустороннее воспаление лёгких. Состояние его тяжёлое и оно ухудшается в последние несколько часов. Есть риск для жизни", - пишет портал.
Политик, который в разные годы был премьером, вице-премьером и главой МИД и МВД Сербии ранее сообщил, что у него сахарный диабет.
По официально не подтвержденной информации, 60-летний политик подключен к аппаратам.
