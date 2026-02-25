Рейтинг@Mail.ru
Селехметьева вышла в четвертьфинал турнира в Остине - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
23:05 25.02.2026 (обновлено: 00:01 26.02.2026)
https://ria.ru/20260225/selehmeteva-2076764257.html
Селехметьева вышла в четвертьфинал турнира в Остине
Селехметьева вышла в четвертьфинал турнира в Остине - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Селехметьева вышла в четвертьфинал турнира в Остине
Российская теннисистка Оксана Селехметьева обыграла представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову в матче 1/8 финала турнира категории WTA 250 в Остине (США),... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-25T23:05:00+03:00
2026-02-26T00:01:00+03:00
теннис
спорт
оксана селехметьева
остин
камилла рахимова
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845640118_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_f8c7c573d59e8f1082ac18bf1ae83c26.jpg
https://ria.ru/20260224/uilyams-2076518761.html
остин
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845640118_52:0:941:667_1920x0_80_0_0_fa0c0d4bae1eeac421d9e07c22043317.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, оксана селехметьева, остин, камилла рахимова, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Оксана Селехметьева, Остин, Камилла Рахимова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Селехметьева вышла в четвертьфинал турнира в Остине

Селехметьева вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Остине

© Фото : Социальные сетиОксана Селехметьева
Оксана Селехметьева - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : Социальные сети
Оксана Селехметьева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Российская теннисистка Оксана Селехметьева обыграла представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову в матче 1/8 финала турнира категории WTA 250 в Остине (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу 23-летней россиянки, которая является 76-й ракеткой мира. Ее соперница располагается на 92-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Матч продолжался 1 час 36 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
ATX Open
25 февраля 2026 • начало в 21:05
Завершен
Камилла Рахимова
0 : 22:65:7
Оксана Селехметьева
Календарь Турнирная таблица История встреч
В начале декабря Федерация тенниса Узбекистана (ФТУ) на официальном сайте сообщила, что уроженка Екатеринбурга Рахимова сменит спортивное гражданство и будет представлять Узбекистан на международных турнирах.
В четвертьфинале турнира Селехметьева встретится с победительницей встречи Кайя Юван (Словакия) - Пейтон Стирнс (США, 4-й номер посева).
Американская теннисистка Винус Уильямс - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг турнира в Остине
24 февраля, 23:39
 
ТеннисСпортОксана СелехметьеваОстинКамилла РахимоваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    У. Умбер
    666
    473
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Нефтехимик
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Лада
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Боруссия Д
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Монако
    2
    2
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Ювентус
    Галатасарай
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала