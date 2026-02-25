https://ria.ru/20260225/selehmeteva-2076764257.html
Селехметьева вышла в четвертьфинал турнира в Остине
Российская теннисистка Оксана Селехметьева обыграла представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову в матче 1/8 финала турнира категории WTA 250 в Остине (США),... РИА Новости Спорт, 26.02.2026
