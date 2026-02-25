Сафонов в день рождения выйдет в старте "ПСЖ" на матч ЛЧ с "Монако"

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов включен в стартовый состав "Пари Сен-Жермен" на ответный матч стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

"ПСЖ" примет "Монако" в среду на "Парк де Пренс", встреча начнется в 23:00 мск. В первой игре стадии за выход в 1/8 финала парижане добились гостевой победы со счетом 3:2.

Сафонову в день матча исполняется 27 лет. Россиянин выйдет в стартовом составе в седьмой игре "ПСЖ" подряд с момента своего восстановления от перелома руки.