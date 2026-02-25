https://ria.ru/20260225/safonov-2076756056.html
Сафонов в день рождения выйдет в старте "ПСЖ" на матч ЛЧ с "Монако"
Сафонов в день рождения выйдет в старте "ПСЖ" на матч ЛЧ с "Монако" - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Сафонов в день рождения выйдет в старте "ПСЖ" на матч ЛЧ с "Монако"
Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов включен в стартовый состав "Пари Сен-Жермен" на ответный матч стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T22:09:00+03:00
2026-02-25T22:09:00+03:00
2026-02-25T22:12:00+03:00
футбол
спорт
чемпионат франции по футболу (лига 1)
матвей сафонов
александр головин
пари сен-жермен (псж)
монако
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973517113_0:468:2048:1620_1920x0_80_0_0_92a8cd63fcd24f7ddd8d1c910a9b216b.jpg
https://ria.ru/20260225/sinama-ponol-2076713496.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973517113_0:256:2048:1792_1920x0_80_0_0_ad267ac7de99149306081a934df0acb5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, чемпионат франции по футболу (лига 1), матвей сафонов, александр головин, пари сен-жермен (псж), монако, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Матвей Сафонов, Александр Головин, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Монако, Лига чемпионов УЕФА
Сафонов в день рождения выйдет в старте "ПСЖ" на матч ЛЧ с "Монако"
Сафонов в день рождения выйдет в стартовом составе "ПСЖ" на матч ЛЧ с "Монако"