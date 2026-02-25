Рейтинг@Mail.ru
Сабуров начал концерт в Пхукете шуткой про уголовника - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/saburov-2076714268.html
Сабуров начал концерт в Пхукете шуткой про уголовника
Сабуров начал концерт в Пхукете шуткой про уголовника - РИА Новости, 25.02.2026
Сабуров начал концерт в Пхукете шуткой про уголовника
Стендап-комик Нурлан Сабуров начал свой первый после запрета на въезд в Россию концерт в тайском Пхукете шуткой про то, что большинство зрителей пришли только,... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T18:05:00+03:00
2026-02-25T18:05:00+03:00
россия
казахстан
пхукет (остров)
нурлан сабуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017886532_0:77:2487:1476_1920x0_80_0_0_c9a3c021ad9f4ac2141e543fbd6ab5da.jpg
https://ria.ru/20260225/saburov-2072655989.html
https://ria.ru/20260214/saburov-2074422688.html
россия
казахстан
пхукет (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017886532_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bbcc8ee62c53cdf4747295267d030639.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, пхукет (остров), нурлан сабуров
Россия, Казахстан, Пхукет (остров), Нурлан Сабуров
Сабуров начал концерт в Пхукете шуткой про уголовника

На концерте в Пхукете Сабуров пошутил, что зал пришел посмотреть на уголовника

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНурлан Сабуров
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Нурлан Сабуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПХУКЕТ, 25 фев - РИА Новости. Стендап-комик Нурлан Сабуров начал свой первый после запрета на въезд в Россию концерт в тайском Пхукете шуткой про то, что большинство зрителей пришли только, чтобы посмотреть на "уголовника".
"Я уверен, многие пришли сюда на концерт. Но большая часть, наверное, посмотреть на уголовника", - сказал Сабуров.
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Нурлан Сабуров: почему запретили въезд в Россию на 50 лет
Вчера, 18:26
Комик запретил снимать свое выступление.
"Все проблемы из-за ваших... телефонов", - добавил артист.
Ранее Сабурову запретили въезд в Россию на полвека, он вернулся на родину в Казахстан.
Комитет национальной безопасности Казахстана ранее объявил о начале проверки в отношении Сабурова, при этом конкретная статья, по которой она проводится, до окончания мероприятий не уточнялась.
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Комика Сабурова внесли в базу "Миротворца"
14 февраля, 19:33
 
РоссияКазахстанПхукет (остров)Нурлан Сабуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала