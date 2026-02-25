Сабуров начал концерт в Пхукете шуткой про уголовника

ПХУКЕТ, 25 фев - РИА Новости. Стендап-комик Нурлан Сабуров начал свой первый после запрета на въезд в Россию концерт в тайском Пхукете шуткой про то, что большинство зрителей пришли только, чтобы посмотреть на "уголовника".

"Я уверен, многие пришли сюда на концерт. Но большая часть, наверное, посмотреть на уголовника", - сказал Сабуров.

Комик запретил снимать свое выступление.

"Все проблемы из-за ваших... телефонов", - добавил артист.

Ранее Сабурову запретили въезд в Россию на полвека, он вернулся на родину в Казахстан