Сабуров начал концерт в Пхукете шуткой про уголовника
Сабуров начал концерт в Пхукете шуткой про уголовника - РИА Новости, 25.02.2026
Сабуров начал концерт в Пхукете шуткой про уголовника
Стендап-комик Нурлан Сабуров начал свой первый после запрета на въезд в Россию концерт в тайском Пхукете шуткой про то, что большинство зрителей пришли только,... РИА Новости, 25.02.2026
ПХУКЕТ, 25 фев - РИА Новости. Стендап-комик Нурлан Сабуров начал свой первый после запрета на въезд в Россию концерт в тайском Пхукете шуткой про то, что большинство зрителей пришли только, чтобы посмотреть на "уголовника".
"Я уверен, многие пришли сюда на концерт. Но большая часть, наверное, посмотреть на уголовника", - сказал Сабуров.
Комик запретил снимать свое выступление.
"Все проблемы из-за ваших... телефонов", - добавил артист.
Ранее Сабурову запретили въезд в Россию
на полвека, он вернулся на родину в Казахстан
.
Комитет национальной безопасности Казахстана ранее объявил о начале проверки в отношении Сабурова, при этом конкретная статья, по которой она проводится, до окончания мероприятий не уточнялась.