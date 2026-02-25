https://ria.ru/20260225/rossiya-2076596893.html
Мишустин: Россия вошла в группу лидеров по цифровизации гостехнологий
Мишустин: Россия вошла в группу лидеров по цифровизации гостехнологий - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин: Россия вошла в группу лидеров по цифровизации гостехнологий
Россия, согласно индексу Всемирного банка, по итогам 2025 года вошла в группу лидеров по цифровизации государственных технологий, сообщил премьер-министр РФ
Мишустин: Россия вошла в группу лидеров по цифровизации гостехнологий
Мишустин: РФ вошла в число лидеров по цифровизации гостехнологий по индексу ВБ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия, согласно индексу Всемирного банка, по итогам 2025 года вошла в группу лидеров по цифровизации государственных технологий, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Даже Всемирный банк по итогам года включил Россию в группу лидеров по цифровизации государственных технологий. При формировании этого индекса оценивается уровень внедрения различных цифровых инструментов", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
По его словам, одним из таких показателей является Единый план, в который вошли все меры по задачам, установленным указом президента. Премьер-министр отметил действие системы управления рисками, важную роль в обеспечении которой играет Госудума с учетом обратной связи от граждан и бизнеса.
Мишустин уточнил, что это позволило получить первые результаты реализации новых нацпроектов, создать возможности для людей, экономики, конкурентоспособности страны, а также обороноспособности и безопасности.