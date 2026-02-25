Мишустин: Россия вошла в группу лидеров по цифровизации гостехнологий

«

"Даже Всемирный банк по итогам года включил Россию в группу лидеров по цифровизации государственных технологий. При формировании этого индекса оценивается уровень внедрения различных цифровых инструментов", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.