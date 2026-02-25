https://ria.ru/20260225/rossija-2076652556.html
Мишустин рассказал об открытии в России геномных центров мирового уровня
Мишустин рассказал об открытии в России геномных центров мирового уровня
В России было открыто пять геномных центров мирового уровня, в будущем – это миллионы спасенных жизней, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Здоровье - Общество
Мишустин: в России открыли пять геномных центров мирового уровня