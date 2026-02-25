Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал об открытии в России геномных центров мирового уровня - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 25.02.2026 (обновлено: 14:45 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/rossija-2076652556.html
Мишустин рассказал об открытии в России геномных центров мирового уровня
Мишустин рассказал об открытии в России геномных центров мирового уровня - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал об открытии в России геномных центров мирового уровня
В России было открыто пять геномных центров мирового уровня, в будущем – это миллионы спасенных жизней, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:45:00+03:00
2026-02-25T14:45:00+03:00
россия
михаил мишустин
госдума рф
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076632587_0:169:2903:1802_1920x0_80_0_0_5ff9922669dc62341bb78d1e04e078ca.jpg
https://ria.ru/20241210/innopraktika-1988383243.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076632587_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_71b9ec0ef8a31703631d88e2fb4867a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, госдума рф, здоровье - общество
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Здоровье - Общество
Мишустин рассказал об открытии в России геномных центров мирового уровня

Мишустин: в России открыли пять геномных центров мирового уровня

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В России было открыто пять геномных центров мирового уровня, в будущем – это миллионы спасенных жизней, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Открыли пять геномных центров мирового уровня, в которых уже разработаны и проходят исследования, например, тест-системы для подбора персональной терапии сердечно-сосудистых патологий, при онкологии, лекарства от болезни Паркинсона, для профилактики и диагностики различных инфекционных заболеваний и многие другие. Все мы понимаем, насколько они важны. Это в будущем – миллионы спасенных жизней", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
По словам премьер-министра, такие новации помогают сделать жизнь людей лучше и безопаснее.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Независимую геномную оценку России могут сформировать через пять-десять лет
10 декабря 2024, 14:10
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала