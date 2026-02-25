https://ria.ru/20260225/rossija-2076607329.html
Мишустин рассказал об укреплении связей с другими странами
Мишустин рассказал об укреплении связей с другими странами - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал об укреплении связей с другими странами
Россия укрепляет связи со странами Азии, Африки и Латинской Америки, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе... РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал об укреплении связей с другими странами
Мишустин: Россия укрепляет связи со странами Азии, Африки и Латинской Америки