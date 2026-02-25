https://ria.ru/20260225/rosgvardiya-2076741727.html
Росгвардия в 2025 году задержала 107 вооруженных подозреваемых
Росгвардия в 2025 году задержала 107 вооруженных подозреваемых - РИА Новости, 25.02.2026
Росгвардия в 2025 году задержала 107 вооруженных подозреваемых
Спецназ Росгвардии в 2025 году задержал 107 вооруженных лиц, подозреваемых в совершении преступлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 25.02.2026
Росгвардия в 2025 году задержала 107 вооруженных подозреваемых
Спецназ Росгвардии в 2025 году задержал 107 вооруженных подозреваемых