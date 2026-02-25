Рейтинг@Mail.ru
Росгвардия в 2025 году задержала 107 вооруженных подозреваемых - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/rosgvardiya-2076741727.html
Росгвардия в 2025 году задержала 107 вооруженных подозреваемых
Росгвардия в 2025 году задержала 107 вооруженных подозреваемых - РИА Новости, 25.02.2026
Росгвардия в 2025 году задержала 107 вооруженных подозреваемых
Спецназ Росгвардии в 2025 году задержал 107 вооруженных лиц, подозреваемых в совершении преступлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T20:09:00+03:00
2026-02-25T20:09:00+03:00
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068314266_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_f7942f664a98429df24d9de8fd21275a.jpg
https://ria.ru/20260225/prestupleniya-2076741571.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068314266_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_0373ebdc06b58913b798a289b5e3540d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Росгвардия в 2025 году задержала 107 вооруженных подозреваемых

Спецназ Росгвардии в 2025 году задержал 107 вооруженных подозреваемых

© Фото : Росгвардия Восточный округ/TelegramСлужебный автомобиль Росгвардии
Служебный автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : Росгвардия Восточный округ/Telegram
Служебный автомобиль Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Спецназ Росгвардии в 2025 году задержал 107 вооруженных лиц, подозреваемых в совершении преступлений, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Спецназ Росгвардии задержал 107 вооруженных лиц, подозреваемых в совершении уголовных преступлений", - говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Росгвардия в 2025 году пресекла более 22 тысяч преступлений
Вчера, 20:04
 
ПроисшествияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала