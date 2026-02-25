https://ria.ru/20260225/restorany-2076550525.html
В Рязанской области зафиксировали тренд на гастропатриотизм
В Рязанской области зафиксировали тренд на гастропатриотизм
РЯЗАНЬ, 25 фев - РИА Новости. Посетители рязанских ресторанов все большее предпочтение отдают русской кухне, проявляя гастропатриотизм, сообщил РИА Новости соучредитель Ассоциации кулинаров Рязанского края Дмитрий Кирилин.
"Вопрос именно тренда на местную кухню, на русскую кухню, на локальные продукты и так далее. Он возрастает... Если раньше частым был ответ от рязанцев: это все мы у бабки в деревне ели, мы хотим чего-то такого заморского, мы же в ресторан пришли. То либо мы сейчас готовить научились лучше, и у нас получается история, когда мы через еду именно к бабушке в деревню отправляем. Либо люди поняли ценность этого. Либо они перешагнули через эту моду. То есть чувствуется такой элемент гастропатриотизма", - рассказал Кирилин.
По его словам, посетители сейчас сами приходят с запросом на "что-нибудь новенькое из русского" и интересуются, "откопали ли" кулинары дополнительные местные рецепты во время экспедиций по районам области.