В Рязанской области зафиксировали тренд на гастропатриотизм - РИА Новости, 25.02.2026
08:11 25.02.2026 (обновлено: 10:06 25.02.2026)
В Рязанской области зафиксировали тренд на гастропатриотизм
В Рязанской области зафиксировали тренд на гастропатриотизм - РИА Новости, 25.02.2026
В Рязанской области зафиксировали тренд на гастропатриотизм
Посетители рязанских ресторанов все большее предпочтение отдают русской кухне, проявляя гастропатриотизм, сообщил РИА Новости соучредитель Ассоциации кулинаров... РИА Новости, 25.02.2026
рязанская область
россия
рязанская область
россия
рязанская область, россия
Рязанская область, Россия
В Рязанской области зафиксировали тренд на гастропатриотизм

Кирилин: посетители рязанских ресторанов проявляют гастропатриотизм

Ресторан русской кухни
Ресторан русской кухни
© Getty Images / ViktoriiaNovokhatska
Ресторан русской кухни. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 25 фев - РИА Новости. Посетители рязанских ресторанов все большее предпочтение отдают русской кухне, проявляя гастропатриотизм, сообщил РИА Новости соучредитель Ассоциации кулинаров Рязанского края Дмитрий Кирилин.
"Вопрос именно тренда на местную кухню, на русскую кухню, на локальные продукты и так далее. Он возрастает... Если раньше частым был ответ от рязанцев: это все мы у бабки в деревне ели, мы хотим чего-то такого заморского, мы же в ресторан пришли. То либо мы сейчас готовить научились лучше, и у нас получается история, когда мы через еду именно к бабушке в деревню отправляем. Либо люди поняли ценность этого. Либо они перешагнули через эту моду. То есть чувствуется такой элемент гастропатриотизма", - рассказал Кирилин.
По его словам, посетители сейчас сами приходят с запросом на "что-нибудь новенькое из русского" и интересуются, "откопали ли" кулинары дополнительные местные рецепты во время экспедиций по районам области.
Блюдо русской кухни - кулебяка с мясом - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Роскачество рассказало о разработке ГОСТа на русскую кухню
9 февраля, 17:46
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
