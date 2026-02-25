В Рязанской области зафиксировали тренд на гастропатриотизм

"Вопрос именно тренда на местную кухню, на русскую кухню, на локальные продукты и так далее. Он возрастает... Если раньше частым был ответ от рязанцев: это все мы у бабки в деревне ели, мы хотим чего-то такого заморского, мы же в ресторан пришли. То либо мы сейчас готовить научились лучше, и у нас получается история, когда мы через еду именно к бабушке в деревню отправляем. Либо люди поняли ценность этого. Либо они перешагнули через эту моду. То есть чувствуется такой элемент гастропатриотизма", - рассказал Кирилин.