Престианни раскритиковал решение УЕФА оставить его отстранение в силе
Футбол
 
20:23 25.02.2026
Престианни раскритиковал решение УЕФА оставить его отстранение в силе
Престианни раскритиковал решение УЕФА оставить его отстранение в силе - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Престианни раскритиковал решение УЕФА оставить его отстранение в силе
Аргентинский полузащитник португальской "Бенфики" Джанлука Престианни назвал позорным решение апелляционного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Престианни раскритиковал решение УЕФА оставить его отстранение в силе

Престианни назвал позорным решение УЕФА оставить его отстранение в силе

Джанлуку Престианни
Джанлуку Престианни
© REUTERS / Pedro Nunes
Джанлуку Престианни . Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Аргентинский полузащитник португальской "Бенфики" Джанлука Престианни назвал позорным решение апелляционного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставить в силе его отстранение от участия в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против испанского "Реала", но позже удалил пост, сообщает A Bola.
17 февраля "Реал" благодаря голу Винисиуса Жуниора на выезде обыграл "Бенфику" (1:0) в первом матче раунда за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. После забитого мяча встреча была прервана почти на 10 минут из-за того, что бразилец вступил в перепалку с Престианни и пожаловался арбитру на расистские оскорбления с его стороны. Винисиус направился в сторону раздевалки, но после уговоров тренерского штаба продолжил матч. Позднее дисциплинарный комитет УЕФА отстранил Престианни от участия в ответном матче за нарушение статьи 14 дисциплинарного регламента УЕФА, касающейся дискриминационного поведения. В среду стало известно, что апелляция на отстранение Престианни была отклонена. Кроме того, УЕФА отклонил жалобу "Бенфики" на инцидент во втором тайме, когда полузащитник "Реала" Федерико Вальверде ударил защитника португальской команды Самуэля Даля.
"Удар без мяча виден, но санкций нет. А наказывать без доказательств - это можно. В случае с "Реалом" это даже не скрывают. Это позор", - написал Престианни в соцсети X.
Отмечается, что спустя полчаса он удалил публикацию.
Ответная игра между "Реалом" и "Бенфикой" пройдет в Мадриде 25 февраля.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мбаппе пропустит ответный матч "Реала" против "Бенфики" в ЛЧ
Вчера, 14:28
 
ФутболСпортМадридВинисиус ЖуниорФедерико ВальвердеРеал МадридБенфикаСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Лига чемпионов 2025-2026
 
