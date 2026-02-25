Престианни раскритиковал решение УЕФА оставить его отстранение в силе

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Аргентинский полузащитник португальской "Бенфики" Джанлука Престианни назвал позорным решение апелляционного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оставить в силе его отстранение от участия в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против испанского "Реала", но позже удалил пост, сообщает A Bola.

"Удар без мяча виден, но санкций нет. А наказывать без доказательств - это можно. В случае с "Реалом" это даже не скрывают. Это позор", - написал Престианни в соцсети X.