На Камчатке ребенок погиб под колесами машины из-за наледи на дороге

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ребёнок в Петропавловске-Камчатском погиб под колёсами машины из-за неубранной с дороги наледи, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, пообещав проследить за наказанием всех виновных в трагедии должностных лиц, отвечающих за уборку снега и льда.

"Причины (гибели - ред.) нам всем понятны. Это гололёд, безобразное содержание проезда и несвоевременная уборка снега. И я обязательно прослежу, чтобы все виновные в этом, начиная с подрядчика, конкретных должностных лиц администрации города, водитель, понесли заслуженные наказания и ответственность, ответственность в том числе и перед законом", - сказал Солодов.