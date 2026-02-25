Рейтинг@Mail.ru
15:58 25.02.2026
На Камчатке ребенок погиб под колесами машины из-за наледи на дороге
На Камчатке ребенок погиб под колесами машины из-за наледи на дороге
Ребёнок в Петропавловске-Камчатском погиб под колёсами машины из-за неубранной с дороги наледи, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, пообещав... РИА Новости, 25.02.2026
На Камчатке ребенок погиб под колесами машины из-за наледи на дороге

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкЛюди на улице в Петропавловске-Камчатском
Люди на улице в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Люди на улице в Петропавловске-Камчатском. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ребёнок в Петропавловске-Камчатском погиб под колёсами машины из-за неубранной с дороги наледи, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, пообещав проследить за наказанием всех виновных в трагедии должностных лиц, отвечающих за уборку снега и льда.
На опубликованном в Telegram-канале видео Солодов рассказал о произошедшей в среду на улице Королёва гибели ребенка под колесами автомобиля. Он принес соболезнования семье погибшего и отметил, что уже поручил оказать родственникам необходимую помощь.
"Причины (гибели - ред.) нам всем понятны. Это гололёд, безобразное содержание проезда и несвоевременная уборка снега. И я обязательно прослежу, чтобы все виновные в этом, начиная с подрядчика, конкретных должностных лиц администрации города, водитель, понесли заслуженные наказания и ответственность, ответственность в том числе и перед законом", - сказал Солодов.
