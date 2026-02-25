https://ria.ru/20260225/rebenok-2076679523.html
На Камчатке ребенок погиб под колесами машины из-за наледи на дороге
На Камчатке ребенок погиб под колесами машины из-за наледи на дороге - РИА Новости, 25.02.2026
На Камчатке ребенок погиб под колесами машины из-за наледи на дороге
Ребёнок в Петропавловске-Камчатском погиб под колёсами машины из-за неубранной с дороги наледи, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, пообещав... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T15:58:00+03:00
2026-02-25T15:58:00+03:00
2026-02-25T15:58:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
королев
владимир солодов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068832158_0:33:3070:1760_1920x0_80_0_0_82e4dc176917051faa6f7096658c338a.jpg
https://ria.ru/20260225/vladivostok-2076550780.html
петропавловск-камчатский
камчатский край
королев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068832158_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_0c6cfb6a81290a1425cc2b1e9fd450cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, королев, владимир солодов
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Королев, Владимир Солодов
На Камчатке ребенок погиб под колесами машины из-за наледи на дороге
в Петропавловске-Камчатском ребенок погиб под колесами авто из-за наледи
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ребёнок в Петропавловске-Камчатском погиб под колёсами машины из-за неубранной с дороги наледи, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, пообещав проследить за наказанием всех виновных в трагедии должностных лиц, отвечающих за уборку снега и льда.
На опубликованном в Telegram-канале
видео Солодов
рассказал о произошедшей в среду на улице Королёва
гибели ребенка под колесами автомобиля. Он принес соболезнования семье погибшего и отметил, что уже поручил оказать родственникам необходимую помощь.
"Причины (гибели - ред.) нам всем понятны. Это гололёд, безобразное содержание проезда и несвоевременная уборка снега. И я обязательно прослежу, чтобы все виновные в этом, начиная с подрядчика, конкретных должностных лиц администрации города, водитель, понесли заслуженные наказания и ответственность, ответственность в том числе и перед законом", - сказал Солодов.