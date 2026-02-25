Рейтинг@Mail.ru
"Реал" Мадрид – "Бенфика": смотреть онлайн прямую трансляцию Лиги чемпионов 25 февраля
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:00 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/real-benfika-smotret-onlayn-2076465502.html
"Реал" Мадрид – "Бенфика": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 февраля
"Реал" Мадрид – "Бенфика": смотреть онлайн прямую трансляцию Лиги чемпионов 25 февраля
"Реал" Мадрид – "Бенфика": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 февраля
Мадридский "Реал" и португальская "Бенфика" встретятся в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T22:00:00+03:00
2026-02-25T22:00:00+03:00
футбол
реал мадрид
бенфика
лига чемпионов уефа
анонсы и трансляции матчей
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979442726_0:108:1080:716_1920x0_80_0_0_d764d311ff34512a083c5380b549bbc5.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979442726_0:7:1080:817_1920x0_80_0_0_c9956cff45a2d5c572c071c1ca8fd20d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
реал мадрид, бенфика, лига чемпионов уефа, анонсы и трансляции матчей, спорт
Футбол, Реал Мадрид, Бенфика, Лига чемпионов УЕФА, Анонсы и трансляции матчей, Спорт

"Реал" Мадрид – "Бенфика": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 февраля

© Соцсети "Реала"Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Соцсети "Реала"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Мадридский "Реал" и португальская "Бенфика" встретятся в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26.

Во сколько начало

Встреча состоится 25 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Лига чемпионов УЕФА
25 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Реал Мадрид
2 : 1
Бенфика
16‎’‎ • Орельен Тчуамени
(Федерико Вальверде)
80‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Федерико Вальверде)
14‎’‎ • Рафа Силва
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболРеал МадридБенфикаЛига чемпионов 2025-2026Анонсы и трансляции матчейСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    У. Умбер
    666
    473
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Нефтехимик
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Лада
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Боруссия Д
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Монако
    2
    2
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Ювентус
    Галатасарай
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала