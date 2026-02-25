https://ria.ru/20260225/real-benfika-smotret-onlayn-2076465502.html
"Реал" Мадрид – "Бенфика": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 февраля
"Реал" Мадрид – "Бенфика": смотреть онлайн прямую трансляцию Лиги чемпионов 25 февраля
"Реал" Мадрид – "Бенфика": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 февраля
Мадридский "Реал" и португальская "Бенфика" встретятся в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T22:00:00+03:00
2026-02-25T22:00:00+03:00
2026-02-25T22:00:00+03:00
футбол
реал мадрид
бенфика
лига чемпионов уефа
анонсы и трансляции матчей
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979442726_0:108:1080:716_1920x0_80_0_0_d764d311ff34512a083c5380b549bbc5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979442726_0:7:1080:817_1920x0_80_0_0_c9956cff45a2d5c572c071c1ca8fd20d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реал мадрид, бенфика, лига чемпионов уефа, анонсы и трансляции матчей, спорт
Футбол, Реал Мадрид, Бенфика, Лига чемпионов УЕФА, Анонсы и трансляции матчей, Спорт