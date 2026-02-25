Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о комплексной реабилитации для бойцов СВО

Мишустин: тысячи бойцов СВО прошли комплексную реабилитацию в центрах Соцфонда

© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Тысячи бойцов специальной военной операции (СВО) уже воспользовались возможностью пройти комплексную реабилитацию в любом из 12 центров Социального фонда, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сегодня в любом из 12 центров Социального фонда участники специальной военной операции могут пройти комплексную реабилитацию. Расходы на проезд, вы знаете, тоже компенсируются. И если понадобится, сотрудники сопровождают на протяжении всего процесса – от подачи заявки на лечение до выписки. Тысячи бойцов этой возможностью уже воспользовались", - сообщил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с депутатами думской фракции Единая Россия. 26 января 2026 - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Мишустин отметил ответственную позицию Госдумы по поддержке бойцов СВО
26 января, 15:54
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
