В Иране опровергли информацию о разработке ракет, способных достать до США
В Иране опровергли информацию о разработке ракет, способных достать до США - РИА Новости, 25.02.2026
В Иране опровергли информацию о разработке ракет, способных достать до США
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг информацию о разработке Тегераном ракет, способных достать до США. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T21:02:00+03:00
2026-02-25T21:02:00+03:00
2026-02-25T21:02:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
аббас аракчи
дональд трамп
иран
сша
тегеран (город)
В Иране опровергли информацию о разработке ракет, способных достать до США
Аракчи опроверг информацию о разработке Ираном ракет, способных достать до США