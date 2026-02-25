Рейтинг@Mail.ru
В Иране опровергли информацию о разработке ракет, способных достать до США - РИА Новости, 25.02.2026
21:02 25.02.2026
В Иране опровергли информацию о разработке ракет, способных достать до США
В Иране опровергли информацию о разработке ракет, способных достать до США - РИА Новости, 25.02.2026
В Иране опровергли информацию о разработке ракет, способных достать до США
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг информацию о разработке Тегераном ракет, способных достать до США. РИА Новости, 25.02.2026
в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, дональд трамп
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Дональд Трамп
В Иране опровергли информацию о разработке ракет, способных достать до США

Аракчи опроверг информацию о разработке Ираном ракет, способных достать до США

© AP Photo / Khalil HamraАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
Аббас Аракчи. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг информацию о разработке Тегераном ракет, способных достать до США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран уже разработал ракеты, способные достичь Европы, и якобы работает над такими, которые долетят до США.
"Фейковые новости", - сказал Аракчи телеканалу India Today.
По словам министра, Иран намеренно ограничил дальность ракет двумя тысячами километров, сами же ракеты, добавил Аракчи, разработаны для оборонительных целей и сдерживания и не представляют собой глобальной угрозы.
В миреИранСШАТегеран (город)Аббас АракчиДональд Трамп
 
 
