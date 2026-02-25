Путин рассказал, как развитие биоэкономики изменит мир

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Путин на Форуме будущих технологий рассказал, как Россия планирует развивать биоэкономику, когда ученые изобретут "живое сердце" и какие угрозы стоят за стремительным развитием науки.

Президент отметил: то, что раньше казалось фантастикой, уже плотно вошло в нашу жизнь. Человек научился создавать искусственные ткани, сосуды и даже отдельные органы.

« "Вот, правда, до создания, так скажем, живого сердца еще не добрались, но к этому двигаются". Владимир Путин президент России президент России

Отечественные инновации в сфере биоэкономики не отстают от зарубежных, почеркнул Путин.

« "Вот только что коллеги познакомили меня с передовыми разработками, которые представлены на выставке, развернутой на полях форума, — они действительно производят должное впечатление". Владимир Путин президент России президент России

В то же время для эффективного развития биоэкономики России нужно вкладываться в отечественные приборы и технологии. Правовое регулирование, в свою очередь, должно стимулировать быстрое внедрение инноваций, сохраняя при этом качество.

« "Важно с самого начала установить четкие этические границы применения биотехнологий, предотвратить потенциальные угрозы — прежде всего для здоровья, жизни человека, обеспечить сохранность его персональных данных". Владимир Путин президент России президент России

Путин отметил, что ученые и инженеры своими смелыми решениями уже формируют новую реальность. Потенциал биоэкономики будет использоваться для укрепления здоровья нации.

« "Равный доступ к технологиям будущего, а не привилегии для избранных — непреложное условие справедливого развития нашей цивилизации". Владимир Путин президент России президент России

Кроме того, Россия создает решения мирового уровня в области цифровых платформ и готова делиться опытом в интересах всего человечества.

Глава государства также поставил перед правительством новые задачи. Он поручил:

увеличить долю биоэкономики в ВВП, нарастить финансирование таких проектов;

разработать механизмы защиты внутреннего рынка биотехнологий;

подготовить Стратегию формирования биоэкономики до 2050 года;

оценить потребность в кадрах в этой сфере и усилить их подготовку;

внедрить углубленную профориентацию школьников в области биотехнологий.

Президент призвал создавать в стране условия для научных прорывов в биотехе и выразил надежду, что бюрократические препятствия не встанут на пути.

Ранее сегодня Путин посетил выставку передовых разработок, организованную на площадке Форума будущих технологий. Корпорации и предприятия представили там инновационные решения в сфере биоэкономики.