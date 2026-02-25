https://ria.ru/20260225/putin-2076699821.html
Путин рассказал, как развитие биоэкономики изменит мир
Владимир Путин на Форуме будущих технологий рассказал, как Россия планирует развивать биоэкономику, когда ученые изобретут "живое сердце" и какие угрозы стоят...
Путин подчеркнул значимость биоэкономики
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Путин на Форуме будущих технологий рассказал, как Россия планирует развивать биоэкономику, когда ученые изобретут "живое сердце" и какие угрозы стоят за стремительным развитием науки.
Президент отметил: то, что раньше казалось фантастикой, уже плотно вошло в нашу жизнь. Человек научился создавать искусственные ткани, сосуды и даже отдельные органы.
«
"Вот, правда, до создания, так скажем, живого сердца еще не добрались, но к этому двигаются".
Владимир Путин
президент России
Отечественные инновации в сфере биоэкономики не отстают от зарубежных, почеркнул Путин.
«
"Вот только что коллеги познакомили меня с передовыми разработками, которые представлены на выставке, развернутой на полях форума, — они действительно производят должное впечатление".
Владимир Путин
президент России
В то же время для эффективного развития биоэкономики России нужно вкладываться в отечественные приборы и технологии. Правовое регулирование, в свою очередь, должно стимулировать быстрое внедрение инноваций, сохраняя при этом качество.
«
"Важно с самого начала установить четкие этические границы применения биотехнологий, предотвратить потенциальные угрозы — прежде всего для здоровья, жизни человека, обеспечить сохранность его персональных данных".
Владимир Путин
президент России
Путин отметил, что ученые и инженеры своими смелыми решениями уже формируют новую реальность. Потенциал биоэкономики будет использоваться для укрепления здоровья нации.
«
"Равный доступ к технологиям будущего, а не привилегии для избранных — непреложное условие справедливого развития нашей цивилизации".
Владимир Путин
президент России
Кроме того, Россия создает решения мирового уровня в области цифровых платформ и готова делиться опытом в интересах всего человечества.
Глава государства также поставил перед правительством новые задачи. Он поручил:
- увеличить долю биоэкономики в ВВП, нарастить финансирование таких проектов;
- разработать механизмы защиты внутреннего рынка биотехнологий;
- подготовить Стратегию формирования биоэкономики до 2050 года;
- оценить потребность в кадрах в этой сфере и усилить их подготовку;
- внедрить углубленную профориентацию школьников в области биотехнологий.
Президент призвал создавать в стране условия для научных прорывов в биотехе и выразил надежду, что бюрократические препятствия не встанут на пути.
Ранее сегодня Путин посетил выставку передовых разработок, организованную на площадке Форума будущих технологий. Корпорации и предприятия представили там инновационные решения в сфере биоэкономики.