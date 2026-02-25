Стоимость отдыха на горнолыжных курортах России в марте заметно снизится

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Отдых на российских горнолыжных курортах в марте существенно подешевеет, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования отелей и выяснили, что заметнее всего – на четверть, до 12,2 тысячи рублей в сутки - снизились цены на гостиницы в Эсто-Садке и Красной Поляне. Авиабилет из Москвы в Сочи можно купить за 8,5 тысяч рублей в одну сторону. Сезон катания в регионе длится до апреля, а на высокогорных участках трасс катаются и в начале мая.

Сэкономить удастся и на проживании в поселке Архыз, где цены в марте снизились на 19 процентов, до 11 тысяч рублей в сутки. Кататься на склонах можно до апреля, и март считается одним из наиболее комфортных месяцев.

Также в марте можно будет с выгодой покататься на Домбае: гостиницу рядом с курортом удастся забронировать в среднем за девять тысяч рублей в сутки. Это на 14 процентов меньше, чем в феврале. Горнолыжный сезон тут длится до конца апреля, а на некоторых вершинах снег лежит до середины мая.