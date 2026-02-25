https://ria.ru/20260225/pszh-monako-smotret-onlayn-2076465922.html
"ПСЖ" – "Монако": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 февраля
"ПСЖ" – "Монако": смотреть онлайн прямую трансляцию Лиги чемпионов 25 февраля
"ПСЖ" – "Монако": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 25 февраля
Французский "Пари Сен-Жермен" и "Монако" встретятся в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T22:01:00+03:00
2026-02-25T22:01:00+03:00
2026-02-25T22:01:00+03:00
футбол
пари сен-жермен (псж)
монако
лига чемпионов уефа
анонсы и трансляции матчей
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070897230_0:184:1080:792_1920x0_80_0_0_e0d35f8d559ceb3003963096a07fece4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070897230_0:83:1080:893_1920x0_80_0_0_de9304dc96f6d85449a3dbcbb0822620.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пари сен-жермен (псж), монако, лига чемпионов уефа, анонсы и трансляции матчей, спорт
Футбол, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Монако, Лига чемпионов УЕФА, Анонсы и трансляции матчей, Спорт