Силуанов: Россия в 2026 году перевыполнит план по доходам от приватизации
Россия в 2026 году перевыполнит план по доходам от приватизации в 100 миллиардов рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T15:48:00+03:00
