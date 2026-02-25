В Приамурье задержали помощника машиниста за попытку поджечь локомотив

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 фев – РИА Новости. Помощник машиниста в Приамурье пытался поджечь локомотив электровоза по указанию мошенников, угрожавших ему уголовным делом, мужчина заключён под стражу по обвинению в диверсии, сообщают УФСБ региона и объединённая Помощник машиниста в Приамурье пытался поджечь локомотив электровоза по указанию мошенников, угрожавших ему уголовным делом, мужчина заключён под стражу по обвинению в диверсии, сообщают УФСБ региона и объединённая пресс-служба судов Амурской области

По данным УФСБ, профиль амурчанина на портале госуслуг взломали неизвестные и оформили кредиты. Под предлогом возврата денежных средств, а также угроз возбуждения в отношении него уголовного дела за финансирование вооруженных сил Украины неизвестные склонили россиянина к поджогу железнодорожного локомотива.

Как рассказал амурчанин, он купил на автозаправке бензин и машинное масло, смешал их, затем проник в машинное отделение электровоза и поджег блок управления электричеством с помощью зажигательной смеси. Возгорание быстро ликвидировали сотрудники депо с помощью первичных средств пожаротушения. Огонь не успел распространиться.

"Следственным отделом УФСБ России по Амурской области в отношении лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ "Диверсия", - говорится в сообщении УФСБ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Обвиняемый полностью признал вину и дал признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.