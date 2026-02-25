https://ria.ru/20260225/priamure-2076571170.html
В Приамурье задержали помощника машиниста за попытку поджечь локомотив
В Приамурье задержали помощника машиниста за попытку поджечь локомотив - РИА Новости, 25.02.2026
В Приамурье задержали помощника машиниста за попытку поджечь локомотив
Помощник машиниста в Приамурье пытался поджечь локомотив электровоза по указанию мошенников, угрожавших ему уголовным делом, мужчина заключён под стражу по... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T10:39:00+03:00
2026-02-25T10:39:00+03:00
2026-02-25T10:39:00+03:00
происшествия
амурская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg
https://ria.ru/20260220/sud-2075832029.html
https://ria.ru/20260224/vzryv-2076458325.html
амурская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_74ca336b88d05e7fc12955454dfe0902.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, россия
Происшествия, Амурская область, Россия
В Приамурье задержали помощника машиниста за попытку поджечь локомотив
В Приамурье помощник машиниста пытался поджечь локомотив по указанию мошенников
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 фев – РИА Новости.
Помощник машиниста в Приамурье пытался поджечь локомотив электровоза по указанию мошенников, угрожавших ему уголовным делом, мужчина заключён под стражу по обвинению в диверсии, сообщают УФСБ региона и объединённая пресс-служба судов Амурской области
.
По данным УФСБ, профиль амурчанина на портале госуслуг взломали неизвестные и оформили кредиты. Под предлогом возврата денежных средств, а также угроз возбуждения в отношении него уголовного дела за финансирование вооруженных сил Украины
неизвестные склонили россиянина к поджогу железнодорожного локомотива.
Как рассказал амурчанин, он купил на автозаправке бензин и машинное масло, смешал их, затем проник в машинное отделение электровоза и поджег блок управления электричеством с помощью зажигательной смеси. Возгорание быстро ликвидировали сотрудники депо с помощью первичных средств пожаротушения. Огонь не успел распространиться.
"Следственным отделом УФСБ России
по Амурской области
в отношении лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК РФ "Диверсия", - говорится в сообщении УФСБ.
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Обвиняемый полностью признал вину и дал признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
"В суде обвиняемый и его защитник просили назначить более мягкую меру пресечения — домашний арест. Но суд, рассмотрев материалы дела, решил, что, находясь на свободе, обвиняемый может воспрепятствовать производству по уголовному делу, скрыв и уничтожив следы преступления, и заключил его под стражу на 2 месяца", - сообщили в пресс-службе судов региона.