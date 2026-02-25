Рейтинг@Mail.ru
Росгвардия в 2025 году пресекла более 22 тысяч преступлений - РИА Новости, 25.02.2026
20:04 25.02.2026
Росгвардия в 2025 году пресекла более 22 тысяч преступлений
Росгвардия в 2025 году пресекла более 22 тысяч преступлений
Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Росгвардия в 2025 году пресекла более 22 тысяч преступлений

Росгвардия в 2025 году пресекла на улицах более 22 тысяч преступлений

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Росгвардейцы в 2025 году пресекли на улицах и в общественных местах более 22 тысяч преступлений и около 500 тысяч административных правонарушений, сообщили в ведомстве.
В Росгвардии подвели итоги служебно-боевой деятельности ведомства в 2025 году.
"При обеспечении правопорядка на улицах и в общественных местах наряды Росгвардии пресекли свыше 22 тысяч преступлений и порядка 500 тысяч административных правонарушений", - говорится в сообщении.
