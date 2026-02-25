Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал об испытаниях уникальных медицинских препаратов - РИА Новости, 25.02.2026
14:13 25.02.2026
Мишустин рассказал об испытаниях уникальных медицинских препаратов
Мишустин рассказал об испытаниях уникальных медицинских препаратов - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал об испытаниях уникальных медицинских препаратов
В России ведутся испытания медицинских препаратов, не имеющих аналогов в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
здоровье - общество
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
https://ria.ru/20251224/mishustin-2064380868.html
россия
здоровье - общество, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Мишустин рассказал об испытаниях уникальных медицинских препаратов

Мишустин: в России ведутся испытания не имеющих аналогов медицинских препаратов

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В России ведутся испытания медицинских препаратов, не имеющих аналогов в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Сейчас идет целый ряд клинических испытаний целого ряда не имеющих зарубежных аналогов препаратов. Их порядка 14 и еще 23 медицинских изделий. Мы планируем увидеть уже их в промышленной эксплуатации, в выпуске в 2027 году", - сказал Мишустин в ходе доклада.
Премьер отметил, что к ним относятся вакцина от аллергии, важнейших препарат для лечения рака, препараты для курирования болевых синдромов, а также медицинские изделия для коррекции нейрокогнитивных нарушений.
В среду Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад был посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
В России расширили список жизненно необходимых лекарств
24 декабря 2025, 15:40
 
Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
