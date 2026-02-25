Мишустин рассказал об испытаниях уникальных медицинских препаратов

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В России ведутся испытания медицинских препаратов, не имеющих аналогов в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сейчас идет целый ряд клинических испытаний целого ряда не имеющих зарубежных аналогов препаратов. Их порядка 14 и еще 23 медицинских изделий. Мы планируем увидеть уже их в промышленной эксплуатации, в выпуске в 2027 году", - сказал Мишустин в ходе доклада.
Премьер отметил, что к ним относятся вакцина от аллергии, важнейших препарат для лечения рака, препараты для курирования болевых синдромов, а также медицинские изделия для коррекции нейрокогнитивных нарушений.
В среду Мишустин выступил в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год. Доклад был посвящен выполнению задач, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о поддержке граждан, развитии ключевых отраслей экономики страны, социальной сферы.
