Мишустин рассказал об испытаниях уникальных медицинских препаратов

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В России ведутся испытания медицинских препаратов, не имеющих аналогов в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Премьер отметил, что к ним относятся вакцина от аллергии, важнейших препарат для лечения рака, препараты для курирования болевых синдромов, а также медицинские изделия для коррекции нейрокогнитивных нарушений.