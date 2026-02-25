Патриарх Кирилл предупредил об опасности уныния

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Человек, находящийся в унынии, рискует навредить своей духовной жизни, а иногда и психическому состоянию, уныние — это очень опасная эмоция, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после богослужения (Великое повечерие) в Сретинском ставропигиальном монастыре в Москве.

"Уныние — это очень опасная эмоция, которая снижает уровень человеческой активности и вообще изменяет качество жизни. Находясь в постоянном унынии, человек рискует. Рискует навредить себе, своей духовной жизни, а иногда и психическому состоянию", — сказал патриарх в проповеди после богослужения, его слова приводит сайт Русской православной церкви

Патриарх подчеркнул, что уныние — состояние греховное, потому что невозможно унывать, если веришь в Бога.

"Уныние приносит очень большой вред. Прежде всего оно указывает на незнание основ духовной жизни, либо на то, что вера очень слабая, либо на то, что человек и не задумывается о вере, живет как неверующий. Поэтому, как только уныние прикасается к душе, необходимо этому состоянию сразу поставить пределы, чтобы оно не господствовало над мыслями, над чувствами, чтобы не порабощало личность", — отметил патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской православной отметил, что человек унывающий не может адекватно оценить ситуацию, у него не может быть трезвого взгляда на окружающих.