Патриарх Кирилл предупредил об опасности уныния
Религия
03:13 25.02.2026 (обновлено: 11:07 25.02.2026)
Патриарх Кирилл предупредил об опасности уныния
Человек, находящийся в унынии, рискует навредить своей духовной жизни, а иногда и психическому состоянию, уныние — это очень опасная эмоция, заявил патриарх... РИА Новости, 25.02.2026
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на богослужении. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Человек, находящийся в унынии, рискует навредить своей духовной жизни, а иногда и психическому состоянию, уныние — это очень опасная эмоция, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после богослужения (Великое повечерие) в Сретинском ставропигиальном монастыре в Москве.
"Уныние — это очень опасная эмоция, которая снижает уровень человеческой активности и вообще изменяет качество жизни. Находясь в постоянном унынии, человек рискует. Рискует навредить себе, своей духовной жизни, а иногда и психическому состоянию", — сказал патриарх в проповеди после богослужения, его слова приводит сайт Русской православной церкви.
Патриарх подчеркнул, что уныние — состояние греховное, потому что невозможно унывать, если веришь в Бога.
"Уныние приносит очень большой вред. Прежде всего оно указывает на незнание основ духовной жизни, либо на то, что вера очень слабая, либо на то, что человек и не задумывается о вере, живет как неверующий. Поэтому, как только уныние прикасается к душе, необходимо этому состоянию сразу поставить пределы, чтобы оно не господствовало над мыслями, над чувствами, чтобы не порабощало личность", — отметил патриарх Кирилл.
Предстоятель Русской православной отметил, что человек унывающий не может адекватно оценить ситуацию, у него не может быть трезвого взгляда на окружающих.
"Такие люди всегда очень сложны в общении, и душевное состояние человека, впавшего в уныние, может проецироваться и на окружающих. <...> В любом случае в любом возрасте нужно помнить: когда прикасается к тебе уныние, это от лукавого, это не от Бога. Бог никогда не посещает человека унынием. В ответ на молитву Господь дает надежду, дает благодать, дает силы решать те или иные проблемы, даже тяжелые", — заключил патриарх.
