https://ria.ru/20260225/pravitelstvo-2076595255.html
Правительство решает задачи с учетом всех рисков, заявил Мишустин
2026-02-25T12:16:00+03:00
2026-02-25T12:16:00+03:00
2026-02-25T12:22:00+03:00
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
россия
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство решает задачи с учетом всех рисков, а также сконцентрировало ресурсы на приоритетах, которые определил президент РФ Владимир Путин, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне этому помешать. В том числе нарастающему санкционному давлению, тарифным войнам и другим многочисленным вызовам, которые увеличивают дисбалансы в торговле и в экономическом развитии. Правительство решает поставленные задачи с учетом этих факторов, ну и конечно, с учётом оценки рисков. Мы сконцентрировали ресурсы на приоритетах, которые определил президент", - сказал он.