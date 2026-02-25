Правительство решает задачи с учетом всех рисков, заявил Мишустин

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство решает задачи с учетом всех рисков, а также сконцентрировало ресурсы на приоритетах, которые определил президент РФ Владимир Путин, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

"Россия продолжает развиваться вопреки всем попыткам извне этому помешать. В том числе нарастающему санкционному давлению, тарифным войнам и другим многочисленным вызовам, которые увеличивают дисбалансы в торговле и в экономическом развитии. Правительство решает поставленные задачи с учетом этих факторов, ну и конечно, с учётом оценки рисков. Мы сконцентрировали ресурсы на приоритетах, которые определил президент", - сказал он.