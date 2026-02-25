https://ria.ru/20260225/pogoda-2076731902.html
Синоптик рассказала, какими в Москве будут первые дни марта
Синоптик рассказала, какими в Москве будут первые дни марта - РИА Новости, 25.02.2026
Синоптик рассказала, какими в Москве будут первые дни марта
Первые пять дней марта в Москве ожидаются теплыми, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 25.02.2026
общество
москва
татьяна позднякова
снегопад в москве
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Синоптик рассказала, какими в Москве будут первые дни марта
