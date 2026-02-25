Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала, какими в Москве будут первые дни марта - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/pogoda-2076731902.html
Синоптик рассказала, какими в Москве будут первые дни марта
Синоптик рассказала, какими в Москве будут первые дни марта - РИА Новости, 25.02.2026
Синоптик рассказала, какими в Москве будут первые дни марта
Первые пять дней марта в Москве ожидаются теплыми, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T19:18:00+03:00
2026-02-25T19:18:00+03:00
общество
москва
татьяна позднякова
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006987168_0:377:2971:2048_1920x0_80_0_0_96fdd82f4f3e1e3998bdb09e7b1d647b.jpg
https://ria.ru/20260225/sneg-2076551359.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006987168_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_a14d242ce42b6a4b44ca787a61d679d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, татьяна позднякова, снегопад в москве
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Снегопад в Москве
Синоптик рассказала, какими в Москве будут первые дни марта

РИА Новости: первые дни марта в Москве будут теплыми

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКрокусы
Крокусы - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Крокусы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Первые пять дней марта в Москве ожидаются теплыми, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Ранее Позднякова сообщала РИА Новости, что в выходные дни в Москве ожидается оттепель, в воскресенье воздух прогреется до плюс одного градуса.
"Есть надежда, что последующие дни температура воздуха не будет сильно опускаться. Хотя она не будет высокой, но все-таки она останется выше климатической нормы. Есть надежда, что хотя бы первая пятидневка месяца у нас будет с положительной аномалией температуры воздуха", - рассказала Позднякова.
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Синоптик рассказал, когда закончится снегопад в Москве
Вчера, 08:21
 
ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала