Подмосковье помогло восстановить порядка 400 объектов в новых регионах РФ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Специалисты из Подмосковья помогли восстановить порядка 400 объектов в новых регионах России в 2025 году, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Если за прошлый год мы восстановили порядка 400 объектов - больших, средних и малых, то за все время их уже около 1,5 тысяч. Наша задача - продолжать вносить заметный вклад на территориях, которые нуждаются в особой заботе и внимании", - сказал Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона.

По данным пресс-службы, в этом году планируется восстановить пять объектов социальной инфраструктуры. Так, например, весной планируется завершить капремонт Красноармейской школы Новоазовского округа. В 2026 году планируется также капитально отремонтировать Виноградненскую школу и Новоазовскую школу №2, привести в порядок еще один пищеблок в Макеевке и приступить там к капитальному ремонту школы №44.

Кроме того, специалисты из Московской области восстанавливают дорожную сеть в новых регионах. В 2025 году был проведен капитальный ремонт автодороги "Сопино-Виноградное" протяжённостью 9,4 километра. Это улучшило транспортную доступность к жилым домам, инфраструктурным объектам и трассе М-14, которая является сухопутным маршрутом в Крым и пролегает через новые регионы из Ростовской области.

В сфере энергетики в конце 2025 года "Мособлэнерго" завершило комплекс проектов по обновлению электроснабжения в Новоазовском округе ДНР. Специалисты компании провели модернизацию распределительных сетей, замену и укрепление опор, монтаж трансформаторного и коммутационного оборудования, а также восстановили участки линий, обеспечив стабильную подачу электроэнергии в населённые пункты и учреждения района.