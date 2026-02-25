Рейтинг@Mail.ru
Силуанов заявил о сохранении социальной поддержки регионов
15:47 25.02.2026 (обновлено: 15:57 25.02.2026)
Силуанов заявил о сохранении социальной поддержки регионов
Силуанов заявил о сохранении социальной поддержки регионов - РИА Новости, 25.02.2026
Силуанов заявил о сохранении социальной поддержки регионов
Инфраструктурная и социальная поддержка регионов из бюджета РФ в 2026 году сохраняется, продолжится работа по возможности списания кредитов, сообщил министр... РИА Новости, 25.02.2026
россия, экономика, антон силуанов
Россия, Экономика, Антон Силуанов
Силуанов заявил о сохранении социальной поддержки регионов

Силуанов заявил о сохранении инфраструктурной и социальной поддержки регионов

Антон Силуанов
Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Инфраструктурная и социальная поддержка регионов из бюджета РФ в 2026 году сохраняется, продолжится работа по возможности списания кредитов, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Поддержка регионов сохраняется, это инфраструктурная поддержка и поддержка на обеспечение социальных обязательств, мы также продолжим работу по возможности списания кредитов регионам", - заявил он в интервью телеканалу "Россия 24".
Беременность - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Минтруд выровнял пособие по беременности для студенток
19 февраля, 20:55
 
Россия Экономика Антон Силуанов
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
