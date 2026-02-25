МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки российских компаний в 2025 году, среди которых специнвестконтракты, кластерные инвестиции, промышленная ипотека.
"Активно применяли (в 2025 году - ред.) различные меры поддержки, чтобы помочь предприятиям решать сложные задачи. Благодаря заключенным в прошлом году специальным инвестиционным контрактам будет привлечено более 170 миллиардов рублей на реализацию крупных индустриальных проектов, а это около 4 тысяч рабочих мест в 10 российских субъектах", - сообщил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Он отметил, что по линии Фонда развития промышленности были профинансированы сотни инициатив на общую сумму порядка 87 миллиардов рублей, в том числе во Владимирской, Нижегородской, Липецкой, Сахалинской областях, в Краснодарском крае. И практически в половине регионов.
"В рамках механизма кластерной инвестиционной платформы было одобрено еще более 20 проектов стоимостью более 800 миллиардов рублей. Субсидировали и затраты на научные исследования, приоритетные разработки. Реализовывали активно программы промышленной ипотеки, стимулирования спроса и многие другие точечные инструменты", - добавил Мишустин.