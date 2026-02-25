Мишустин рассказал о мерах поддержки российских компаний

«

"Активно применяли (в 2025 году - ред.) различные меры поддержки, чтобы помочь предприятиям решать сложные задачи. Благодаря заключенным в прошлом году специальным инвестиционным контрактам будет привлечено более 170 миллиардов рублей на реализацию крупных индустриальных проектов, а это около 4 тысяч рабочих мест в 10 российских субъектах", - сообщил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.