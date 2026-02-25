Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о мерах поддержки российских компаний - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/podderzhka-2076623462.html
Мишустин рассказал о мерах поддержки российских компаний
Мишустин рассказал о мерах поддержки российских компаний - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о мерах поддержки российских компаний
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки российских компаний в 2025 году, среди которых специнвестконтракты, кластерные инвестиции,... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:26:00+03:00
2026-02-25T13:26:00+03:00
экономика
россия
сахалинская область
краснодарский край
михаил мишустин
госдума рф
фонд развития промышленности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076605258_0:128:2914:1767_1920x0_80_0_0_9b5625c43dcf969dff35c56831f8db38.jpg
россия
сахалинская область
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076605258_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_dfd948e15d721b767b94eb4e0b9077d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сахалинская область, краснодарский край, михаил мишустин, госдума рф, фонд развития промышленности
Экономика, Россия, Сахалинская область, Краснодарский край, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Фонд развития промышленности
Мишустин рассказал о мерах поддержки российских компаний

Мишустин рассказал о мерах поддержки компаний в 2025 году

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки российских компаний в 2025 году, среди которых специнвестконтракты, кластерные инвестиции, промышленная ипотека.
«
"Активно применяли (в 2025 году - ред.) различные меры поддержки, чтобы помочь предприятиям решать сложные задачи. Благодаря заключенным в прошлом году специальным инвестиционным контрактам будет привлечено более 170 миллиардов рублей на реализацию крупных индустриальных проектов, а это около 4 тысяч рабочих мест в 10 российских субъектах", - сообщил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Он отметил, что по линии Фонда развития промышленности были профинансированы сотни инициатив на общую сумму порядка 87 миллиардов рублей, в том числе во Владимирской, Нижегородской, Липецкой, Сахалинской областях, в Краснодарском крае. И практически в половине регионов.
"В рамках механизма кластерной инвестиционной платформы было одобрено еще более 20 проектов стоимостью более 800 миллиардов рублей. Субсидировали и затраты на научные исследования, приоритетные разработки. Реализовывали активно программы промышленной ипотеки, стимулирования спроса и многие другие точечные инструменты", - добавил Мишустин.
 
ЭкономикаРоссияСахалинская областьКраснодарский крайМихаил МишустинГосдума РФФонд развития промышленности
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала