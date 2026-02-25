Рейтинг@Mail.ru
Профсоюз моряков рассказал, на какие суда чаще нападают пираты - РИА Новости, 25.02.2026
04:53 25.02.2026
Профсоюз моряков рассказал, на какие суда чаще нападают пираты
Профсоюз моряков рассказал, на какие суда чаще нападают пираты - РИА Новости, 25.02.2026
Профсоюз моряков рассказал, на какие суда чаще нападают пираты
Современные пираты, как и их предшественники, по-прежнему отдают предпочтение торговым судам – чаще всего нападениям подвергаются сухогрузы и танкеры, поскольку РИА Новости, 25.02.2026
Профсоюз моряков рассказал, на какие суда чаще нападают пираты

РИА Новости: в профсоюзе моряков заявили, что пираты предпочитают торговые суда

© Flickr / Nik Morris (van Leiden)Торговое судно
Торговое судно - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Flickr / Nik Morris (van Leiden)
Торговое судно. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Современные пираты, как и их предшественники, по-прежнему отдают предпочтение торговым судам – чаще всего нападениям подвергаются сухогрузы и танкеры, поскольку зачастую на них нет военизированной охраны, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук.
"Вряд ли было бы успешным нападение пиратов на военный корабль или судно военизированного формирования (полиции, береговой охраны). Поэтому и в сегодняшних условиях "купеческие" суда, то есть обычные торговые, являются их целью. На этих судах нет оружия, за исключением случаев, когда на борту находится специально нанятая охрана. Как показывает статистика, наиболее часто нападениям подвергаются сухогрузы (80 судов в 2025 году), на втором месте танкеры (41 судно в 2025 году)", - рассказал Ковальчук.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин прокомментировал ситуацию с задержанием судов
2 октября 2025, 21:53
По его словам, выбор диктуется целью нападения. Например, в одних случаях это ограбление членов экипажа (деньги, ценные вещи) или судового имущества. В других - целью является груз на борту, от контейнеров с товарами до нефти. Также может быть захвачено судно с экипажем или пленены отдельные члены экипажа в качестве заложников с целью получения выкупа.
Ковальчук напомнил, что среди всех территорий по количеству нападений за последние четыре года абсолютным лидером является Сингапурский пролив - 80 попыток в 2025 году. "Пролив расположен между Сингапуром и островами Риау (Индонезия). Естественным образом в нем проходит большое количество судов, как под флагом Сингапура, так и управляющихся сингапурскими судоходными компаниями", - поделился он.
В страновом разрезе греческие компании, продолжает Ковальчук, контролируют около 5,5 тысячи судов под различными флагами, которые активно вовлечены в международные перевозки (21% мирового дедвейта торгового флота). "Чем больше судов, тем больше вероятность попасть в опасный район и подвергнуться нападению", - заключил он.
Большой противолодочный корабль проекта 1155 Адмирал Левченко Северного флота ВМФ России во время совместных военных учений России и Белоруссии Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Для защиты российских судов нужно больше военных кораблей, заявил Патрушев
17 февраля, 09:45
 
