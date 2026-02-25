https://ria.ru/20260225/pezeshkian-2076680491.html
Президент Ирана заявил, что видит перспективы для диалога с США по атому
Президент Ирана заявил, что видит перспективы для диалога с США по атому
Президент Ирана заявил, что видит перспективы для диалога с США по атому
Тегеран видит хорошие перспективы переговоров с Вашингтоном по атому, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан накануне нового раунда переговоров с США. РИА Новости, 25.02.2026
Президент Ирана заявил, что видит перспективы для диалога с США по атому
Пезешкиан: Иран видит хорошие перспективы диалога с США по атому