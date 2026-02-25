Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирана заявил, что видит перспективы для диалога с США по атому - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 25.02.2026 (обновлено: 16:09 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/pezeshkian-2076680491.html
Президент Ирана заявил, что видит перспективы для диалога с США по атому
Президент Ирана заявил, что видит перспективы для диалога с США по атому - РИА Новости, 25.02.2026
Президент Ирана заявил, что видит перспективы для диалога с США по атому
Тегеран видит хорошие перспективы переговоров с Вашингтоном по атому, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан накануне нового раунда переговоров с США. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T16:01:00+03:00
2026-02-25T16:09:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
вашингтон (штат)
масуд пезешкиан
аббас аракчи
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027677039_35:378:2895:1987_1920x0_80_0_0_442ae4b3776369c76d4036c6f7fb19ea.jpg
https://ria.ru/20260224/iran-2076488402.html
иран
тегеран (город)
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027677039_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_ba687edcf58770db8631504c88bb4935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), вашингтон (штат), масуд пезешкиан, аббас аракчи, сша
В мире, Иран, Тегеран (город), Вашингтон (штат), Масуд Пезешкиан, Аббас Аракчи, США
Президент Ирана заявил, что видит перспективы для диалога с США по атому

Пезешкиан: Иран видит хорошие перспективы диалога с США по атому

© РИА Новости / Majid SaeediМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Majid Saeedi
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Тегеран видит хорошие перспективы переговоров с Вашингтоном по атому, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан накануне нового раунда переговоров с США.
"Мы видим хорошие перспективы в отношении предстоящих непрямых переговоров с США", - сказал Пезешкиан в эфире иранского телевидения.
Иран и США провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Сейчас стороны работают над предложениями относительно возможной договоренности.
Новый раунд переговоров между США и Ираном должен состояться в Женеве в четверг
Антиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Иране заявили о готовности принять меры для достижения соглашения с США
24 февраля, 18:40
 
В миреИранТегеран (город)Вашингтон (штат)Масуд ПезешкианАббас АракчиСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала