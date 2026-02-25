Рейтинг@Mail.ru
В метро Петербурга рассказали о самых удивительных потерях пассажиров - РИА Новости, 25.02.2026
10:37 25.02.2026
В метро Петербурга рассказали о самых удивительных потерях пассажиров
В метро Петербурга рассказали о самых удивительных потерях пассажиров
2026
В метро Петербурга рассказали о самых удивительных потерях пассажиров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Пассажиры петербургского метрополитена теряют в подземке не только телефоны и пакеты с продуктами, но и вещи, о которых сложно забыть, - вплоть до 2 миллионов рублей, детской коляски, перфоратора и женского манекена, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.
"Перфоратор... ларь со свежепойманной рыбой... детская коляска, кресло-туалет... сидение для унитаза, огнетушитель... верхняя часть манекена женщины, барабан", - перечислил метрополитен самые удивительные потери пассажиров в ответе на запрос агентства.
Также в подземке однажды были оставлены как крупная сумма денег - "два миллиона рублей", так и чемодан "с продукцией магазина для взрослых". Среди потерянных пассажирами вещей оказывались и зубные протезы.
Согласно данным на сайте городского правительства, в 2025 году метрополитен Петербурга перевез около 669 миллионов пассажиров.
Московский метрополитен - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Самые необычные находки при строительстве метро в Москве
10 февраля, 18:01
 
