22:31 25.02.2026 (обновлено: 22:34 25.02.2026)
Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе, сообщил источник
Переговоры по урегулированию на Украине в трехстороннем формате продолжатся на следующей неделе, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T22:31:00+03:00
2026-02-25T22:34:00+03:00
Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе, сообщил источник

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчастники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Переговоры по урегулированию на Украине в трехстороннем формате продолжатся на следующей неделе, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Это будет на следующей неделе", - сообщил источник.
Заголовок открываемого материала