https://ria.ru/20260225/peregovory-2076761036.html
Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе, сообщил источник
Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе, сообщил источник - РИА Новости, 25.02.2026
Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе, сообщил источник
Переговоры по урегулированию на Украине в трехстороннем формате продолжатся на следующей неделе, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T22:31:00+03:00
2026-02-25T22:31:00+03:00
2026-02-25T22:34:00+03:00
мирный план сша по украине
украина
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074996542_0:55:3444:1992_1920x0_80_0_0_7cc1fcad80704a8f65b92ce10cf4038e.jpg
https://ria.ru/20260225/peregovory-2076730259.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074996542_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_932929abf486d8b9edb3e5c42a741e25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мирный план сша по украине, украина, россия, сша
Мирный план США по Украине, Украина, Россия, США
Переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе, сообщил источник
РИА Новости: трехсторонние переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе