США добились прогресса в переговорах и с Москвой, и с Киевом, считает Вэнс - РИА Новости, 25.02.2026
19:07 25.02.2026
США добились прогресса в переговорах и с Москвой, и с Киевом, считает Вэнс
в мире, россия, украина, сша, владимир мединский, рустем умеров, сергей лавров, совет национальной безопасности и обороны украины, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Мединский, Рустем Умеров, Сергей Лавров, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Мирный план США по Украине
США добились прогресса в переговорах и с Москвой, и с Киевом, считает Вэнс

Вэнс: США добиваются прогресса в мирных переговорах и с Россией, и с Украиной

© AP Photo / Alex BrandonДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что добиваются прогресса в процессе переговоров по урегулированию конфликта как с Россией, так и с Украиной, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Я думаю, что мы добиваемся прогресса, я действительно считаю, что есть прогресс как с россиянами, так и с украинцами, и мы просто продолжим работать над этим (урегулированием конфликта – ред.)", - сказал Вэнс в эфире телеканала Fox News.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Вэнс уверен, что нужно продолжать дипломатические усилия по Украине
