Швейцария не будет участвовать в переговорах по Украине
Представители Швейцарии не будут принимать участие в переговорах США-Иран и США-Украина в четверг, швейцарская сторона лишь принимает встречи, заявил РИА... РИА Новости, 25.02.2026
Швейцария не будет участвовать в переговорах по Украине
Представители Швейцарии не будут участвовать в переговорах по Украине и Ирану