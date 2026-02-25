Швейцария не будет участвовать в переговорах по Украине

ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Представители Швейцарии не будут принимать участие в переговорах США-Иран и США-Украина в четверг, швейцарская сторона лишь принимает встречи, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо.

"Да, все верно", - ответил он на вопрос, играет ли конфедерация исключительно организационную роль, не принимая непосредственного участия в переговорах в четверг.