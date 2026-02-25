Рейтинг@Mail.ru
Швейцария не будет участвовать в переговорах по Украине
18:32 25.02.2026 (обновлено: 19:35 25.02.2026)
Швейцария не будет участвовать в переговорах по Украине
Представители Швейцарии не будут принимать участие в переговорах США-Иран и США-Украина в четверг, швейцарская сторона лишь принимает встречи, заявил РИА...
Швейцария не будет участвовать в переговорах по Украине

© AP Photo / Markus SchreiberШвейцарский флаг на Женевском озере в Женеве
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Швейцарский флаг на Женевском озере в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 25 фев - РИА Новости. Представители Швейцарии не будут принимать участие в переговорах США-Иран и США-Украина в четверг, швейцарская сторона лишь принимает встречи, заявил РИА Новости официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо.
"Да, все верно", - ответил он на вопрос, играет ли конфедерация исключительно организационную роль, не принимая непосредственного участия в переговорах в четверг.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены встретиться в Женеве с секретарем совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым.
Иран и США при посредничестве Омана провели два раунда переговоров по иранскому ядерному досье. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - Уиткофф. Стороны в настоящий момент работают над предложениями относительно возможной договоренности. Новый раунд переговоров между США и Ираном должен состояться в Женеве в четверг.
